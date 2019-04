Erhöhtes Risiko im Landkreis Diepholz: Fünf Unfalltote in nur zwei Monaten

Steigerung von 400 Prozent gegenüber 2018

+ © Screenshot: Lindemann Der tragische Unfall am 11. Januar auf der B 51 in Nordwohlde kostete eine 30-Jährige das Leben, weil ein 39-Jähriger laut Polizei in einer nicht einsehbaren Rechtskurve und trotz Verbots ein anderes Fahrzeug überholte. © Screenshot: Lindemann

Die Zahl der Verkehrstoten ist im Landkreis Diepholz 2018 um vier auf 13 gesunken – um 23,5 Prozent. Doch ob das so bleibt, ist fraglich. Denn allein in den ersten beiden Monaten 2019 verloren fünf Menschen im Straßenverkehr ihr Leben, 2018 in diesem Zeitraum aber nur einer – was einer Steigerung von 400 (!) Prozent entspricht.