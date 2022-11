Führungskurs für Ehrenamtliche

Von: Gregor Hühne

Teilen

Gästeführer aus dem Nordkreis: (v.l.) Ernst Bochnig (Syke), Karin Busch (Weyhe), Benita Schütte (Ländlichen Erwachsenenbildung) und Alex Peruzzo (Stuhr) präsentieren das Lokalkolorit und werben für Nachwuchs. © Gregor Hühne

Gästebegleiter und Erwachsenenbildung bieten Lehrgang an und suchen neue Weggefährten.

Syke/Stuhr/Weyhe – Zeigen, was eine Region zu bieten hat. Das machen die Gästeführer im Nordkreis seit dem Jahr 1994. Damit das Angebot der betagten ehrenamtlichen Männer und Frauen nicht auf absehbare Zeit enden muss, bietet die ländliche Erwachsenenbildung (LEB) in Niedersachsen erneut Nachwuchskurse für angehende Gästeführer an.

Die 35. Schulung steht in den Startlöchern. Am Mittwoch, 30. November, gibt es zuvor eine Informationsveranstaltung für Interessierte um 19 Uhr im Lohmannschen Haus an der Bremer Straße 29 in Stuhr. Die Kursangebote gibt es seit dem Jahr 2005 regelmäßige für die Fortbildung und Qualifizierung, berichtet Benita Schütte von der LEB. „Das Besondere an dem Gästeführerkurs ist, dass er aus den Arbeiterkreisen der Gästeführer in Syke, Stuhr und Weyhe entstanden ist“, sagt sie.

Der eigentliche Kurs startet am 18. Januar im neuen Jahr und dauert bis zum 22. April 2023. Einmal wöchentlich erfahren die Teilnehmer stets mittwochs zwischen 15 und 18.15 Uhr sowie an drei Wochenenden alles, was ein angehender Gästeführer wissen sollte, wirbt die LEB. Der Umfang beträgt 120 Unterrichtsstunden an insgesamt elf Tagen und kostet 150 Euro.

In der Fortbildung erhalten die Teilnehmer ein umfangreiches Hintergrundwissen über die Region. Die Themenpalette umfasst Baustile und Bausubstanz, Kirchengeschichte, Denkmalpflege, Natur und Umwelt, Wirtschaft und Landschaft und vieles mehr. Außerdem werden rechtlichen Haftungsfragen, Recherchemethoden in Archiven und rhetorisches Sprachgeschick gelehrt, kündigen die Veranstalter an. Auch Grundsätzliches werde beigebracht: Wie bereite ich eine Führung vor? Wie verliere ich meine Angst, vor einer unbekannten Gruppe zu sprechen? Wie stehe ich am besten vor einer Gruppe? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wann muss ich mich umpositionieren, wann muss ich weitergehen? Antworten auf all diese Fragen verspricht Benita Schütte in dem Ausbildungskurs.

Die einzelnen Veranstaltungen seien derweil abwechselnd in den Kommunen Syke, Weyhe und Stuhr – den späteren Einsatzgebieten der Ehrenamtlichen, so die LEB-Regionalleiterin. „Wir reisen reihum und schulen am Ort des Interesses.“

Bei den Führungskursen gehe es auch darum, renitente Tierschützer oder Besserwisser – die es immer mal in einer Gruppe geben könne – den Wind aus den Segeln zu nehmen. Vielleicht indem man sie für einen Moment einbindet, überschwänglich bedankt oder sie in den Diskurs einbindet.

Abschließend stünde ein kleiner Test an, so Benita Schütte. Die Teilnehmer sollen das Konzept einer eigenen Fremdenführung vorbereiten und präsentieren. Danach gehe es erst richtig los.

Und was motiviert die alteingesessenen Gästeführer? Ernst Bochnig beispielsweise nennt die Freude von Erfolgserlebnissen nach einer Führung. Alex Peruzzo, der seit 2008 Gästeführer in Stuhr ist, wollte nach seinem Ruhestand „etwas Erfüllendes machen“, wie er sagt. Ihn motiviert es, wenn er Leute und Schüler für die Geschichte begeistern kann. „Regionale Geschichte ist wichtig zu erfahren, damit die Leute ein Zugehörigkeitsgefühl im positiven Sinne entwickeln“, ist Peruzzo überzeugt.

Die meisten Gästeführer gehen auf die 80 zu. „Von den einst zehn Aktiven in Stuhr sind noch drei aktiv“, so Peruzzo. Weitere hörten demnächst auf. In Weyhe ist es ähnlich, so Karin Busch. „Unsere Jüngste ist 50 Jahre alt“, so die Gästeführerin. Neue Gesichter sind willkommen.

Anmeldungen Das Regionalbüro der LEB Am Bremer Dreh 1 in Barnstorf nimmt Anmeldungen unter Telefon 05442 / 2824 oder per E-Mail an nienburg@leb.de entgegen.