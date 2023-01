Frühjahrsflyer der Syker Stadtbibliothek bietet bunten Veranstaltungs-Strauß

Von: Gregor Hühne

Vorstellung Programmheft: Simone Stubbmann, Ulrich Hoferichter, Maren Kulissa und Erster Stadtrat Thomas Kuchem freuen sich auf die diesjährigen Angebote der Syker Bibliothek. © Gregor Hühne

Die Coronabeschränkungen sind nahezu aufgehoben und langsam steigen wieder die Besucherzahlen in der städtischen Bibliothek in Syke. Am Dienstag haben die Organisatoren nun die neue Programm-Übersicht für das laufende Jahr vorgestellt.

Syke – „Der Frühjahrsflyer ist raus mit jeder Menge toller Sachen“, schwärmt Simone Stubbmann, die zusammen mit Maren Kulissa die Geschicke der Bücherei führt. In Kooperation mit dem Förderverein seien viele Projekte auf die Beine gestellt worden, sagt Ulrich Hoferichter.

Sein Höhepunkt werde am 9. Februar der Live-Podcast „02MannBuch“ um 19.30 Uhr sein, kündigt der Vereinsvorsitzende an. Dabei werden die bekannten Autoren Andreas Heineke und Sven Jachmann nach Syke in die Kreissparkasse kommen und „auf lockere Weise“ Bücher vorstellen. Das Geldhaus stellt die Räume zur Verfügung. Das Motto der beiden Autoren in dem völlig neuen Format werde sein: „Wir zerreißen keine Bücher, wir empfehlen sie.“ Die Teilnahme kostet zwölf Euro.

Besondere Filme werden im Hansa Kino gezeigt

Bereits am Mittwoch startet das Programm „ Förderverein goes Cinema“. An vier Terminen (11. und 25. Januar sowie 8. und 22. Februar) um jeweils 19 Uhr werden „besonders interessante Filme“ im Hansa Kino gezeigt. Am letzten Termin nimmt der Syker Autor Hendrik Lambertus teil und liest vor der Kinovorführung seines Buchs „Magic Flute“ aus diesem.

Außerdem lädt der Programmflyer zu vielen weiteren kleinen und großen Veranstaltungen wie beispielsweise der Lesung am 19. Januar mit Ulrich Hoferichter und Dr. Lars Kaschke in der Stadtbibliothek ein. Die beiden tragen aus dem Buch „Die Weltgeschichte der Lüge“ vor.

Die Volkshochschule organisierte derweil kostenpflichtige Vorträge mit Klaus Kirmes in der Stadtbibliothek. Verschiedene Themen stehen am 21. Februar (Venetien), 21. März (Ile de France) sowie am 27. April (Bertolt Brecht) um jeweils 19 Uhr auf der Agenda. Anmeldung unter 04242 / 9764444.

Lesecafé läuft unter neuem Namen weiter

Unter neuem Namen läuft das Lesecafé (einst Lesefrühstück) und lädt jeden dritten Dienstag im Monat um 15.30 Uhr zu einem Treffen. Bis zu zwölf Personen lesen dabei gemeinsam bei Kaffee und Keksen ein Buch. Meist dauere das Treffen 30 bis 60 Minuten und es werde reihum gelesen. Leute sollen ins Gespräch kommen und darüber sprechen, was die Texte bei ihnen bewirken, beschreibt Ulrich Hoferichter.

Als weitere Programme im März wird es einen Frauen-Mode-Flohmarkt geben. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können Interessierte ohne Entrichtung einer Standgebühr in der Stadtbibliothek Taschen, Schuhe, Mode und Schmuck verkaufen. „Wer mal so richtig ausmisten und sich günstig eindecken möchte, der ist beim Frauen-Mode-Flohmarkt genau richtig“, wirbt die Stadt.

Syker Quizabend lebt am 10. März auf

Einen „spannenden Abend für alle“ verspricht Simone Stubbmann am 10. März. Dann gibt es den Syker Quizabend „Ein quizchen Spaß muss sein“, der sich zuletzt im Herbst großer Beliebtheit erfreute. Kosten: Acht Euro inklusive Getränk.

Langfristig ist wieder ein Schreibwettbewerb geplant, kündigt Ulrich Hoferichter an. Das Thema steht diesmal unter dem Motto: „Unterwegs.“ Zuletzt fand das Format im Jahr 2021 statt, rund 20 Einsendungen folgten.

Informationen

Der Programmflyer liegt in der Bibliothek, Hinrich-Hanno-Platz 1, aus und ist im Internet auf www.stadt-syke.de abrufbar.