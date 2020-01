Im Frühjahr ist Rente viel schöner

Syke - Von Michael Walter. Eine neue Bibliothek an der Hauptstraße. Größer, moderner, vielfältiger. Einladender! Als „Frequenzbringer“, der viele Menschen anzieht und damit wieder für Leben in der Innenstadt sorgt. Das ist die Idee, mit der Stadt und Politik schon eine ganze Weile schwanger gehen. Jutta Behrens findet die ganz hervorragend. Die Umsetzung wird sie aber nur noch aus der Zuschauerperspektive erleben. Ende März geht die Leiterin der Stadtbibliothek in den Ruhestand.

„Erst“ müsste es heißen. Denn eigentlich hätte sie schon zum 1. Dezember in Rente gehen können. Nach 45 Dienstjahren und acht Monaten. „Freunde haben mir davon abgeraten und gemeint: Im Frühjahr ist es viel schöner, in Rente zu gehen“, sagt sie bierernst, aber mit diesem leisen Lachen in den Augen, bei dem man nie so genau weiß, ob sie das auch ganz genau so gemeint hat, wie es klingt. „Ich freu mich drauf, endlich die Dinge tun zu können, zu denen ich aus Zeitgründen nie gekommen bin.“ Kunstworkshops bei der VHS will sie belegen. Ihr Englisch auffrischen. Und mit dem Wohnmobil mal los. Konkreter kann sie es noch gar nicht sagen. Das ist ungewohnt, aber nachvollziehbar. „Ich möchte nichts mehr organisieren“, sagt Jutta Behrens. „Ich will einfach nur teilnehmen. Die Dinge auf mich zukommen lassen.“

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge läuft. Jutta Behrens gehört selbst zur Auswahlkommission. „Es waren ein paar interessante Bewerber dabei“, verrät sie.

Dass sie selber einmal so lange Zeit in leitender Funktion tätig sein würde, hätte sich die junge Jutta Behrens nicht vorstellen können. 1974 begann sie ihre Ausbildung zur Bibliotheksassistentin. Und die musste sie sich zu Hause hart erkämpfen.

„Ich wollte Sportlehrerin werden“, erzählt Jutta Behrens. Aber die Eltern waren noch vom alten Schlag: Abitur und studieren? Als Mädchen? So ein Quatsch! Die heiratet ja doch. Von den Schulnoten hätte es locker fürs Gymnasium gereicht. „Aber das durfte ich nicht. Ich bin nur zur Volksschule gegangen und hab mir danach immerhin den Realschulabschluss erkämpft.“ Zwei Jahre lang hat sie den nachgemacht.

Mit 18 kam sie aus der Schule. „Ich gehöre zum ersten Jahrgang, der mit 18 volljährig wurde. Danach konnten mir meine Eltern nichts mehr verbieten.“ Und so bewarb sich Behrens bei der Stadtbibliothek Bremen um eine Ausbildungsstelle. „Ich habe Bücher immer geliebt, und irgendetwas musste ich erst mal machen. Ich wollte ja später immer noch studieren.“

Nach der Ausbildung bekam Jutta Behrens zu ihrer eigenen Überraschung eine Stelle in leitender Funktion in der Weyher Gemeindebücherei. „Ich konnte ein bisschen was vorzeigen. Ich hatte gerade meine ersten Lesungen organisiert und einen Kulturring gegründet. Ich hab mich beworben und anscheinend ganz gut verkauft. Jedenfalls hab ich die Stelle gekriegt.“

In Syke war es dann das Gleiche. „Die Stadt hatte eine Stelle ausgeschrieben, um eine neue Bibliothek aufzubauen. Ich hatte erst noch angerufen und gefragt, ob sich für mich eine Bewerbung überhaupt lohnt, weil die einen Diplom-Bibliothekar haben wollten. ,Machense mal‘, haben sie mir gesagt. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf.“

Jutta Behrens hatte die Stelle – aber nicht allein. Die Diplom-Bibliothekarin hatte die Stadt trotzdem eingestellt, und mit der teilte sich Behrens die Leitung.

Das Erste, was sie in ihrem neuen Job machen musste: Ein Papier aufsetzen, warum die neue Bibliothek ausgerechnet zusammen mit dem neuen Rathaus bei der Kirche gebaut werden sollte und nicht im Schulzentrum an der La-Chartre-Straße, wo sie bis dahin ihren Standort hatte. „Das waren zwei umgebaute Klassenräume, und dorthin kamen auch nur die Leute, die im unmittelbaren Umfeld lebten. Und der Bestand war total veraltet.“

Überhaupt ging Bibliothek damals noch ganz anders als heute. „Man durfte nichts essen, nichts trinken und man musste leise sein. Man verstummte praktisch an der Tür. Und so waren auch die Mitarbeiter.“

Mit ihrem obersten Chef, dem Stadtdirektor Karl-Heinz Wodtke, ging Behrens damals auf Tour und besichtigte viele moderne Bibliotheken. Mitgebracht hat sie davon zum Beispiel die Ideen für die Kinderecke und das Café. „Meine Devise war: Wir wollen eine moderne Familienbibliothek sein. Wir gehen nicht rum und machen mit dem Finger ,pssst!‘.“

1982 eröffneten Rathaus und Bibliothek. Kurz darauf bekam Jutta Behrens ihr erstes Kind. Das zweite folgte. Und sie arbeitete nur noch in Teilzeit. Die Diplom-Bibliothekarin ging irgendwann weg. Die Nachfolgerin nach einiger Zeit auch. Und Mitte der 1990er-Jahre wurde Behrens die alleinige Leiterin.

Seitdem hat sich viel verändert. Am Konzept. Es geht immer mehr um den Aufenthaltscharakter. „Die Leute sollen sich hier wohlfühlen und ihren Kaffee mit an den Platz nehmen können.“

Und am Bestand! „Als ich anfing, musstest du als Bibliothek einfach alles haben. Zu jedem Klassiker ‘ne umfangreiche Interpretationshilfe und Lexika ohne Ende. Das war Pflicht. Es gab Zeiten, wo wir Abitur-Hilfen zu jedem Fach aufgebaut hatten. Literatur für Deutsch, Biologie, Mathematik, Naturwissenschaften, für Politik die Programme der einzelnen Parteien. Heute hast du dafür Google und Wikipedia. Und in Politik laufen heute nur noch die Biografien. Als Bibliothek guckst du heute vor allem: Welche Medien laufen am besten? Und da steckst du dann dein Geld rein.“

Der Bestand an Büchern ist heute deutlich kleiner als früher. „Und wenn man nur wirtschaftlich dächte, müsste man noch viel mehr rausschmeißen. Die ganzen Klassiker, Biologie, Religion. Ich möchte das aber behalten.“

33 000 Medien – das war mal die Vorgabe für den angestrebten Medienbestand. „Den haben wir nie erreicht“, sagt Behrens. „Wir haben jetzt 26 000 hier vor Ort, aber weitere 25 000 als E-Book.“

Die Bibliothek – da ist sich Jutta Behrens ganz sicher – wird immer ein Ort des Wissens und des Lernens bleiben. „Ich hoffe, dass das in einer neuen Bibliothek noch besser wird.“ In der alten fehlt es zum Beispiel an geschlossenen Räumen für Workshops oder Seminare. „Die gibt es jetzt schon bei uns. Aber nur außerhalb der Öffnungszeiten. Und die sind jetzt schon zu kurz.“ Behrens verweist auf die Nachbarstaaten: „In Dänemark ist bis 22 Uhr auf.“

Keine Frage: Die neue Bibliothek hätte Jutta Behrens gern noch mit aufgebaut. Dennoch geht sie ohne Wehmut. „Ich hätte ja länger arbeiten können. Bis 2021. Ich bin froh, dass ich noch so viel auf den Weg bringen konnte. Dass ich die Umsetzung jetzt nicht mehr mitbekomme, ärgert mich überhaupt nicht. Es gibt so viel anderes, das ich ab dem Frühjahr machen möchte.“