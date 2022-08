Frischzellenkur für Waldfriedhof in Syke - Neue Bäume, neuer Hauptweg

Von: Michael Walter

Teilen

Die Bäume stehen, und 250 Quadratmeter neues Pflaster auf dem Hauptweg sind schon fertig. Birgit Fellermann vom Friedhofsausschuss der Christuskirchengemeinde und Friedhofsgärtner Stefan Behrens freuen sich. Rund 75 000 Euro hat die Kirchengemeinde dafür investiert. © Michael Walter

Er glänzt geradezu: Der neue Hauptweg auf dem Waldfriedhof. So reflektiert das Sonnenlicht auf dem frisch verlegten Pflaster. Bis die Linden links und rechts Schatten geben können, wird es noch ein paar Jährchen dauern. Denn auch die Bäume sind ganz neu. Etwa 75 000 Euro hat die Christuskirchengemeinde in die Frischzellenkur auf dem Waldfriedhof im Friedholz investiert.

Syke – Birgit Fellermann vom Friedhofsausschuss des Kirchenvorstands und Friedhofsgärtner Stefan Behrens sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wenngleich es streng genommen erst ein Zwischenstand ist. Denn auf dem kleineren Teil des Wegs – dem Teil vom Eingang bis zur Friedhofskapelle – fehlt das Pflaster noch. Aus nachvollziehbaren taktischen Gründen, wie Behrens erklärt. Boden auskoffern, Stubben fräsen, Wurzeln roden, Füllsand, Mutterboden und Pflastersteine auffahren: All das macht schweres Gerät erforderlich. „Da wäre es ja Unsinn, von vorne nach hinten zu arbeiten und sich den neu gemachten Weg gleich wieder kaputt zu fahren. Einen Hof pflastert man ja auch von hinten nach vorne.“

Der Kirchenvorstand hat auf dem Waldfriedhof Nägel mit Köpfen gemacht. Denn eigentlich und ursprünglich wäre es nur um die Kopflinden gegangen, die den Hauptweg in die bekannte markante Allee verwandelt hatten. Pilzbefall hatte die ansonsten noch frisch und grün wirkenden Bäume morsch gemacht. Und als vor etwa einem Jahr eine Linde einfach so und ohne „Feindeinwirkung“ umgefallen war (wir berichteten), war klar: Jetzt besteht Gefahr für die Besucher. Und die Bäume müssen weg. Was alle Beteiligten sehr schade fanden. Schließlich stammten fast alle Bäume noch aus der ursprünglichen Bepflanzung von 1929, als die Friedhofskapelle gebaut wurde.

„Wenn schon, dann richtig“

Nach dem Prinzip „wenn schon, dann richtig“ beschloss der Friedhofsausschuss, auch gleich den Hauptweg auf voller Länge zu sanieren. „Der war mittlerweile so schlecht, dass er nicht mehr auszubessernde Löcher hatte“, sagt Birgit Fellermann. „Den Weg neu anzulegen, war tatsächlich schon länger geplant. Wir haben beschlossen, das jetzt im Zuge der Neuanpflanzung gleich mitzumachen.“

Auf 100 mal 2,50 Meter liegt jetzt im rückwärtigen Teil das neue Pflaster. Ein paar Bordsteine müssen noch gesetzt und die Übergänge zu den Seitenwegen angeglichen werden. Der vordere Teil soll zeitnah – Stefan Behrens schätzt: Bis Anfang September – fertiggestellt werden. Und auf voller Länge stehen schon jetzt die neuen Bäume. „44 Krimlinden“, sagt Stefan Behrens. Und wenn die ein paar Jahre älter sind, wird er sie auch wieder als Kopflinden trimmen.

„Die Leute fragen immer, was das für komische Säcke unten am Stamm sind“, erzählt Stefan Behrens und erklärt: „Das sind Wasserspeicher. Jeder kann mit bis zu 60 Liter Wasser befüllt werden. Und die gibt er über kleine Perforationen langsam an den Boden ab, so dass das Wasser nicht einfach oberflächlich wieder abläuft.“ Sinn: Durch die Umpflanzung haben die Bäume Stress und dadurch eine erhöhte Verdunstung. Hitze und Trockenheit steigern das noch.