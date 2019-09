AlleFürsKlima-Streiks in der Region: Auch Diepholz ist auf den Beinen

In Bremen hat sich der Protestzug vom Hauptbahnhof in Bewegung gesetzt. Ziel ist die Innenstadt.

„Fridays for Future“ geht am 20. September alle an. Am weltweiten Streik sollen in dieser Woche alle Menschen mitmachen - nicht nur Schüler. Am Freitag demonstriert auch unsere Region mit. Hier fassen wir den Tag zusammen.

Deutschlandweit sind mehr als 500 Klima-Aktionen geplant. In den Großstädten werden jeweils mehrere Tausend Menschen erwartet. Aber auch in Kleinstädten und Ortschaften kommen Schüler, Firmen und Privatpersonen zusammen, um lautstark und gut sichtbar für eine bessere Klimapolitik einzustehen.

An vielen Orten verzichten die Teilnehmer der Demos bei ihrer Anreise auf Autos, essen an diesem Tag kein Fleisch oder bereichern den Tag mit kreativen Darbietungen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Allein im Landkreis Diepholz sind mehr als ein halbes Dutzend öffentliche Demos und Kundgebungen geplant, berichtet kreiszeitung.de*.

Unser #AlleFürsKlima-Ticker aus der Region

Im Lauf des Freitags berichten wir an dieser Stelle von den Demos aus der Region von Wildeshausen im Westen bis Rotenburg im Osten und von Weyhe im Norden bis in den Süden nach Nienburg.

10.45 Uhr: Diepholzer erreichen Marktplatz

+ In Diepholz sind die Demonstranten am Marktplatz eingetroffen. © Reckmann Während in vielen Orten in der Region die Protestzüge noch nicht gestartet sind, haben die Diepholzer Demonstranten bereits den Marktplatz im Südkreis Diepholz erreicht.

10.30 Uhr: Dörverdener radeln zu Demo nach Verden

„Mit „Kind und Kegel“ hat sich auch eine Gruppe Klima-Aktivisten aus der Gemeinde Dörverden auf den Weg gemacht und ist zur „Fridays for Future“-Demo nach Verden geradelt.

+ Von Dörverden machte sich eine Gruppe auf, um am Protest in Verden teilzunehmen. © Niemann

10.25 Uhr: #AllefürsKlima-Protest in Diepholz auf dem Weg

+ Auch in Diepholz wird für ein besseres Klima demonstriert. Der Zug ist unterwegs. © Reckmann Auch in Diepholz ist der Protestzug gestartet. Von der Mediothek geht es zum Gelände des Diepholzer Großmarkts. Mit Bannern und vielen Plakaten ziehen die Schüler durch die Straßen.

10.05 Uhr: Klimastreiks in Bremen und Verden starten

+ Der Bahnhofsvorplatz in Bremen ist sehr gut gefüllt. Die Aktivisten demonstrieren für besseren Klimaschutz. © Wuttke Der #Fridays4Future-Protestzug formiert sich am Bremer Hauptbahnhof. Um 10 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Ziel ist der Marktplatz. Dort soll gegen 12 Uhr die Kundgebung beginnen, die bis etwa 14 Uhr dauern soll. Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass es am Vormittag in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Ab 11 Uhr startet der #AllefürsKlima-Streik in Verden. Dort geht es vom Bahnhof zum Rathausvorplatz, wo eine Kundgebung geplant ist.

9.45 Uhr: Klimastreik in Wildeshausen

Ab 12 Uhr wird in Wildeshausen für ein besseres Klima gestreikt. Ort ist der Schulhof des Gymnasiums.

9.15 Uhr: Klimastreiks im Landkreis Diepholz im Überblick

Los geht es um 10 Uhr in Diepholz. Von der Mediothek aus geht es zum Diepholzer Großmarkt. Dort ist eine Mahnwache geplant. Ab 11 Uhr wird es in Ströhen eine Kundgebung auf dem Dorfplatz an der Varreler Straße geben. In Weyhe setzt sich der Demozug um 11.30 Uhr von der KGS Kirchweyhe in Bewegung. Ziel ist der Marktplatz.

In Syke (Rathausplatz und am Gymnasium) und in Bassum (Prinzhöfte-Schule) sind Aktionen um 13.30 Uhr geplant. Gegen 15 Uhr setzt sich in Sulingen ein Demozug ab Neuem Markt (E-Center) in Bewegung. In Bruchhausen-Vilsen wird ab 15.30 Uhr vom Tafeltheater ein Stück auf dem Bullenkamp-Platz (Ecke Bahnhofstraße/Assessorstraße) aufgeführt.

9 Uhr: Diepholzer Klimastreik startete am Donnerstag

+ In Diepholz setzten sich die „Fridays for Future“-Aktivisten an die Spitze des Großmarkt-Umzuges. © Jansen Bereits am Donnerstag zeigten sich die „Fridays for Future“-Aktivisten auf den Straßen von Diepholz. Sie setzten sich an die Spitze des Vereins-Umzuges zum Auftakt des Großmarktes.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.