GTS 2001 feiert 50 Jahre Partnerschaft zum Collège Pierre de Ronsard in La Chartre

Zum Jubiläum brachten die GTS-Schüler im März einen golden angestrichenen Syke-Bären nach La Chartre und übergaben ihn zum Abschied an die französischen Freunde.

Syke - Von Frank Jaursch. Im Jahr 2023 werden Syke und La Chartre-sur-le-Loir das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft begehen können – ein guter Grund zu feiern und ein beeindruckendes Zeugnis europäischer Völkerverständigung.

Die Verbindungen der beiden Kommunen aber reichen noch weiter zurück: Bereits im Jahr 1967 beschlossen die Syker Hauptschule und das Collège Pierre de Ronsard in La Chartre eine Schulpartnerschaft. In diesem Jahr feiern die Schulen ein halbes Jahrhundert in Freundschaft.

Die privaten Kontakte von Rektor Martin Erbe und Luise Chevalier schlugen einst die Brücke nach La Chartre. Die Verbindung zwischen den beiden Schulen – in Syke wurde aus der Hauptschule die GTS 2001 – besteht bis heute. Alle zwei Jahre machen sich Schülergruppen aus beiden Orten auf den Weg. Im März waren die Syker in La Chartre zu Gast, heute Abend werden die Franzosen zum einwöchigen Gegenbesuch in Syke erwartet.

Franzosen kommen Mittwoch in Syke an

Nach Ansicht von Stefan Schmidt, der seit einigen Jahren als Französischlehrer an der GTS tätig ist und den Austausch begleitet, stellt der Austausch eine wertvolle Erfahrung für jeden Teilnehmer dar. „Man kann es vorab nicht erzählen“, erklärt Schmidt, „man muss diesen Austausch einfach erleben.“

+ 1967 nahm Martin Erbe, der damalige Rektor der Hauptschule Syke, die Partnerschafts-Urkunde entgegen. © Sundermann

Über mehr als drei Jahrzehnte hat Sabine Sondermann diesen Austausch erlebt und aktiv begleitet – als Lehrerin an der Hauptschule und lange Zeit als Organisatorin des Austausches. Ihr war es ein persönliches Anliegen, „den Kindern zu ermöglichen, ihre Nachbarn besser kennenzulernen“ – gerade vor dem Hintergrund der alten Erzfeindschaft zwischen Franzosen und Deutschen.

Emotionen wichtiger als konkrete Erinnerungen

„Wenn jemand zu mir kam und sagte: ,Die sind ja genauso wie wir’, dann war es für mich ein Erfolg“, erklärt die pensionierte Pädagogin. Zwar gab es auch eine Reihe von Pflichtveranstaltungen wie etwa den Besuch der geschichtsträchtigen Normandieküste. „Aber wahrscheinlich blieb den Kindern das Austernessen mehr in Erinnerung“, schmunzelt Sondermann. Ohnehin waren ihr die Emotionen, die der direkte Kontakt untereinander auslöste, viel wichtiger.

Das gilt in gleichem Maß auch noch heute. „Die Schüler hatten ihren Mordsspaß“, schildert Stefan Schmidt die Erlebnisse vom La-Chartre-Besuch der Syker. Die mit nur zwölf jungen Teilnehmern diesmal ziemlich kleine Syker Delegation habe „den Austauschgedanken gelebt“ , und so manches Vorurteil sei über Bord gegangen.

Freundschaft fürs Leben benötigt keine perfekten Sprachkenntnisse

„Sie haben wichtige Erfahrungen gesammelt“, wirbt Schmidt für den Austausch, „einige von ihnen sind dabei über sich hinausgewachsen.“ Freunde fürs Leben kann man unter Umständen auch ohne perfekte Französischkenntnisse gewinnen.

Das Jubiläum spielt im diesjährigen Austausch keine große Rolle – Zeit und Personalnot und Umstrukturierungen machten, so Schmidt, eine Planung umfangreicher Feierlichkeiten unmöglich. Aber bei dem einwöchigen Besuch stehen viele gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm – langweilig dürfte den Jugendlichen sicher nicht werden.

Beim Besuch in La Chartre übergaben die Syker einen golden angemalten Syker Bären – als Zeichen für 50 gemeinsame Jahre. Schmidt: „Nun wollen wir die nächsten 50 Jahre anvisieren.“