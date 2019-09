Freunde fürs Leben

Günter, Erich, Hans und Heiner wurden gemeinsam in der Emtinghauser Grundschule eingeschult – im Jahr 1953. Keiner von ihnen ahnte damals, dass daraus eine Männerfreundschaft erwachsen sollte, die die Jahrzehnte überdauern würde und bis heute anhält.

VON DIETER NIEDERHEIDE

Heiligenfelde – Aus einer Schülerfreundschaft, die mit der Einschulung in die Emtinghauser Volksschule 1953 begann, ist nach der Entlassung aus der Schule im Jahre 1961 eine echte Männerfreundschaft geworden. Und das gilt bis heute. Günter Otersen (72) aus Heiligenfelde, Erich Wolf (72), Hans Köster (72) und Heiner Mathofer (72) aus Emtinghausen hatten sich nach der Schulentlassung geschworen: „Wir bleiben Freunde, halten wie gehabt fest zusammen und treffen uns in jedem Jahr zu unseren Geburtstagen.“

Sie haben bis heute Wort gehalten. 58 Jahre lang. Darauf sind sie zu Recht stolz. Ihr Wunsch, das noch viele Jahre beizubehalten, ist mehr als verständlich. Jetzt trafen sich drei von ihnen in Heiligenfelde. Günter Otersen war Gastgeber, gekommen waren Erich Wolf und Heiner Mathofer, aus persönlichen Gründen konnte Hans Köster diesmal nicht dabei sein.

Wie so oft wurde wieder im Fotoalbum von Günter Otersen geblättert. Ins Blickfeld gerieten natürlich das Klassenfoto zur Einschulung aus dem Jahr 1953 und weitere Fotos aus Schüler- und Jungmännerzeiten.

Prompt fiel den Männern ein, wie toll es war, als sie mit Mopeds des Sonntags von einem Tanztee zum nächsten fuhren. „Wir waren damals vier Klassen in einem Klassenraum der Volksschule“, fiel ihnen ein. Auch den Namen der Klassenlehrerin haben sie noch parat: Fräulein Neumann, die nach der Heirat Frau Möhlmann hieß, war ebenso präsent wie der Name des Lehrers Liebscher.

„Der war streng, sehr streng, aber ein guter Lehrer, bei dem haben wir viel gelernt“, sagte Erich Wolf, dem die beiden anderen bestätigten: „Erich war immer gut im Rechnen.“ Dafür „war Günter unser Bester in Deutsch“. Und Heiner? „Der war in Erdkunde unser Bester.“ Klar, dass man sich bei den Hausaufgaben half. Nur mit dem Singen haperte es beim Quartett, auch Schönschrift stand gar nicht hoch im Kurs der Schüler.

Und wie war es nach den Schulstunden mit dem Herumtollen draußen? „Keine Zeit, wir mussten bei der Ernte helfen. Die Eltern hatten kleine Landwirtschaften, da gab es immer etwas zu tun für uns“, hieß es. „Aber das war für uns eigentlich ganz normal.“

Gemeinsam konfirmiert wurden sie auch; das Konfirmationsfoto fehlt im Album von Günter Otersen nicht. Nach der Entlassung aus der Volksschule ging es ab 1. April 1961 in die Lehre. Günter Otersen startete bei der Post und war danach in Heiligenfelde Angestellter bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft. Erich Wolf ging in die Landwirtschaft, um dann sein Geld als Steuerberater zu verdienen, Heiner wurde in der Autobranche groß; nach der Bundeswehrzeit war er bei Mercedes Ausbilder im Kfz-Handwerk.

Hans Köster erlernte in Bremen das Schuhmacherhandwerk und war in einem Großbetrieb tätig. Aus allen vier Männern ist also „was Richtiges“ geworden. Trotz aller beruflichen Entwicklungen: Aus den Augen haben sie sich nie verloren. Ihr Versprechen nach der Schulentlassung haben sie nie vergessen. Günter Otersen: „Wenn einer Geburtstag hat, kommen die anderen drei – automatisch, ohne große Einladung.“ Auch als sie ihre Frauen kennenlernten, heirateten und im Laufe der Jahre Silber- oder Goldhochzeit feierten, waren die drei Freunde mit ihren Partnerinnen dabei. So war es auch bei den Konfirmationen der Kinder.

Damit nicht genug, sie kegeln seit 40 Jahren gemeinsam, fahren auf Kegeltouren. Seit 58 Jahren treffen sie sich mal in Emtinghausen, mal in Heiligenfelde, um gemeinsam den Jahreswechsel zu feiern. Heiner Mathofer: „Und das Schöne ist, dass unsere Frauen das mitmachen.“ Die freundschaftliche Verbundenheit ist, so Erich Wolf, für das Quartett schon selbstverständlich – oder „Normalität“, sagt Günter Otersen.