Missbrauchsprozess gegen Heranwachsenden: Frauen gesucht, Kinder gefunden

Syke - Von Dieter Niederheide. Wegen Missbrauchs von Mädchen unter 14 Jahren in 13 Fällen erhielt ein Heranwachsender aus Syke vom Jugendrichter eine Verwarnung. Außerdem muss er eine Geldauflage von 600 Euro an den Jugendhilfeverein Kontakt zahlen.

Unter Tränen betrat der Angeklagte, dem ein Anwalt und eine Dolmetscherin der arabischen Sprache zur Seite standen, den Gerichtssaal. Er hatte schon im Vorfeld der Polizei gegenüber die angeklagten Taten gestanden und den vier Mädchen, die 12 und 13 Jahre alt waren, damit das Erscheinen vor Gericht erspart. Per Handy hatte er Kontakt zu Frauen gesucht und war so an die Mobilfunknummern der Kinder gekommen.

Es kam unter anderem mit einem der Mädchen zu einem Austausch von Bildern aus den Intimbereichen. Dazu hatte der Heranwachsende die Kinder aufgefordert.

Eltern alarmieren Polizei

„Ich will auch mit dir schlafen“ oder „Wir schlafen ohne Kleidung“, schrieb er per SMS und bekam Antworten. Seine Wortwahl war dabei zum Teil recht obszön. Eines der Mädchen machte ihn darauf aufmerksam, dass das, was er mache, in Deutschland mit Kindern verboten ist. Zu einem Treffen mit den Mädchen kam es in keinem Fall.

Herausgekommen war das alles, als die Eltern eines der Kinder dessen Handy kontrollierten. Sie alarmierten daraufhin die Polizei.

Von der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe war zu hören, dass sich der Heranwachsende inzwischen in Deutschland gut integriert habe. Er habe verstanden, dass sein Verhalten strafbar sei.

Die Staatsanwältin wies im Plädoyer darauf hin, dass der Angeklagte aus einem anderen Kulturkreis stamme. Es seien bei ihm Reifeverzögerungen vorhanden und das Jugendstrafrecht anzuwenden. Der Heranwachsende sei sichtlich beeindruckt von den Folgen seines Tuns. Das sah auch die Anwältin der Nebenklage so.

Das Gericht kam zu der Feststellung: Dem Heranwachsenden war zur Tatzeit vor etwa einem Jahr schon bewusst gewesen, wie alt die Kinder waren, mit denen er Kontakt hatte. Der Jugendrichter war aber überzeugt, dass von schädlichen Neigungen bei dem Angeklagten nicht ausgegangen und auch keine besondere Schwere der Schuld festgestellt werden könne. Seine Begründung: Der Mann habe nicht etwa gezielt nach Kindern, sondern nach erwachsenen Frauen gesucht, und das sei nicht strafbar.

„Machen Sie so etwas nie wieder! Sie müssen klare Grenzen ziehen“, mahnte der Jugendrichter den Heranwachsenden zum Schluss.

