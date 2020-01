„Princess for one Day“: Starfotograf lädt zwei Leserinnen nach Los Angeles ein

Er hatte sie alle: Robbie Williams und die Backstreet Boys, Pur und Modern Talking, AC/DC und die Rolling Stones. Längst hat Guido Karp dem weltweiten Musikbusiness seinen Stempel aufgedrückt – auch ohne besondere musikalische Begabung. Sein außergewöhnliches Talent liegt vielmehr im Optischen: Der 56-Jährige ist einer der renommiertesten Starfotografen weltweit.

Starfotograf Guido Karp lädt nach Los Angeles ein

Mutter-Tochter-Duos können sich bewerben

Exkusives Umstyling mit Fotoshooting wartet auf Gewinnerinnen

Syke/Los Angeles - Zwei Leserinnen der Kreiszeitung haben jetzt die Möglichkeit zu einem exklusiven Fotoshooting mit Guido Karp. Und zwar in einer ebenso exklusiven Location: Karp lädt ein Mutter-Tochter-Duo für Ende Januar zu einem verlängerten Wochenende nach Los Angeles ein.

Höhepunkt des Trips vom 23. bis 26. Januar ist ein Shooting im Outdoor-Fotostudio von Karp. Dort, wo auch die Kandidatinnen von Heidi Klums Show „Germany’s Next Topmodel“ regelmäßig zu Gast sind, stehen an diesem Tag die Gewinnerinnen aus dem Kreis der Kreiszeitungs-Leserinnen im Scheinwerferlicht.

„Princess for one day“ auch in Syke

Vor dem Duo liegt eine außergewöhnliche Verwandlung: Haarstyling- und Makeup-Profis kümmern sich um die Gäste aus Norddeutschland, Karp sorgt für die perfekten Fotos – und macht aus jeder der beiden Gewinnerinnen eine „Princess for one day“. Bereits seit 17 Jahren ist der Rheinländer, der einen Großteil des Jahres in L.A. verbringt, das Zugpferd der gleichnamigen Vorher-Nachher-Show. Mehrmals hat er dafür auch in Syke Station gemacht – zuletzt vor zwei Jahren im Möbelhaus Wagner in Barrien. Auch in diesem Jahr ist das Team von „Princess for one Day“ (p41d) dort wieder zu Gast – am 2. März. Ein weiterer Termin in der Nähe ist der 28. Februar: An diesem Tag ist das Beauty-Event in Osterholz-Scharmbeck im Möbelhaus Meyerhoff zu Gast.

Gemeinsames Abendessen mit Guido Karp

Wer nicht ganz so lange warten möchte, hat nun mit etwas Glück die Gelegenheit, Karp in seiner Wahlheimat zu besuchen. Die Gewinnerreise beginnt am 23. Januar – exakt am 57. Geburtstag von Karp – und umfasst neben dem Flug nach Los Angeles drei Doppelzimmer-Übernachtungen plus Frühstück in einem First-Class-Hotel, die Komplettbetreuung vor Ort, die Fotosession mit Guido Karp sowie ein gemeinsames Abendessen mit Karp und seiner Frau. Wenn der weit gereiste Fotograf erst mal ins Plaudern kommt von den Marotten der Stars, seinen eigenen Erlebnissen und Erinnerungen, dann ist ein kurzweiliger Abend garantiert.

Einen freien Tag in Los Angeles

Einen Tag haben die Gewinnerinnen darüber hinaus „zur freien Verfügung“. Am 26. Januar treten Mutter und Tochter dann wieder die Heimreise an – um eine spannende Erfahrung als Fotomodell reicher.

Wenn Sie mit Ihrer Mutter (oder Tochter) nach Los Angeles wollen, bewerben Sie sich bitte mit einem schönen Foto von sich. Erzählen Sie uns kurz von sich und Ihrer Beziehung zueinander. Was macht Sie besonders?

Einsendeschluss ist Donnerstag, 9. Januar. Mit Ihrer Bewerbung geben Sie Ihr Einverständnis für eine Berichterstattung in Wort und Bild. Wer die Reise nach L.A. antreten will, muss über einen gültigen und maschinenlesbaren Reisepass verfügen – Personalausweise reichen leider nicht aus.

Bewerbungen

Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte unter dem Stichwort P41D an landkreis@ kreiszeitung.de. Tickets und weitere Infos zu der Veranstaltung in Syke unter www.princess4oneday.com.

Guido Karp: Ein deutscher Weltstar der Starfotografie

Ein Foto von Otto Waalkes im Jahr 1976 markiert den Anfang der Karriere von Guido Karp. Auf das von der Rhein-Zeitung veröffentlichte Bild des damals 13-Jährigen folgten in gut vier Jahrzehnten Tausende weitere. Die musikalische Bandbreite der Stars, die er ins rechte Licht setzte, reicht von AC/DC bis zu den Flippers, von Rammstein bis Tokio Hotel.

Seine Werke zierten die Covers von „Bravo“-Ausgaben, von mehr als 1000 CDs und DVDs. Darunter sind auch die Coverfotos für die meistverkaufte Single (Elton Johns „Candle in the Wind“) und die meistverkaufte Musik-DVD (Robbie Williams’ „Live at the Albert“). Guido Karp lebt, wenn er nicht als Fotograf für die Beauty-Show „Princess for one Day“ oder als Fotograf für Musikstars unterwegs ist, mit seiner Frau in Los Angeles.