Fotograf Rainer Rogge stellt im Kreismuseum aus

Meisterwerke eines Polarjunkies

+ © Heinfried Husmann Fotograf Rainer Rogge stellt „Magische Momente“ im Ackerbürgerhaus aus. © Heinfried Husmann

Syke - Von Frank Jaursch. Weit entfernt und plötzlich doch so nah: Wer sich in den kommenden Wochen im Ackerbürgerhaus des Kreismuseums umsieht, bekommt außergewöhnliche Einblicke einer ebenso außergewöhnlichen Welt. „Magische Momente“ hat Fotograf Rainer Rogge seine Ausstellung betitelt. Am Sonntag wurde sie feierlich eröffnet.