Gewerkschaft NGG fordert mehr Lohn für Niedriglohn-Verdiener

Von: Anke Seidel

Mehr Geld für Bäckerei-Beschäftigte fordert die NGG. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Gewerkschaft NGG will ein Lohn-Plus für Niedriglohn-Verdiener durchsetzen.

Landkreis Diepholz – Allgegenwärtig ist der Wunsch nach einem besseren Jahr als das – von Krieg und Inflation geprägte – vorige. Das gilt auch für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Oldenburg-Ostfriesland (NGG), die ein finanzielles Plus für Arbeitskräfte im Niedriglohn-Sektor durchsetzen will. „Wenn das neue Jahr eine ‚Lohn-Headline‘ hat, dann: ‚Zehn Prozent plus X‘“, sagt NGG-Geschäftsführer Matthias Brümmer.

Laut NGG arbeiten rund 10 300 Frauen und Männer allein im Landkreis Diepholz im Niedriglohnbereich. „Sie müssen sowieso schon jeden Cent zweimal umdrehen, aber explodierende Lebenshaltungskosten bringen sie jetzt endgültig ans Limit“, betont Matthias Brümmer in einer Pressemitteilung.

Niedriglohnschwelle von 2 344 Euro brutto

„Und das, obwohl sie einen Vollzeitjob haben“, stellt der NGG-Geschäftsführer mit Blick auf die Statistik der Bundesagentur für Arbeit fest: „Danach liegen 23 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten im Landkreis Diepholz beim Einkommen unter der amtlichen Niedriglohnschwelle von 2 344 Euro brutto im Monat.“ Vor allem in Restaurants, Hotels, Bäckereien und Metzgereien würden besonders viele Menschen zu Mini-Löhnen arbeiten.

Wie schätzen die Vertreter der Arbeitgeber die Lage ein? „Für den Mindestlohn arbeitet keiner mehr“, so Wilhelm Nordloh, Vorsitzender des Kreisverbands Grafschaft Diepholz im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Denn weil der Gastronomie akut Arbeitskräfte fehlen („wie in allen anderen Branchen auch“) würden Aushilfskräften in der Gastronomie schon 18 Euro pro Stunde gezahlt.

„Die Menschen werden Zweit- oder Drittjobs haben“

Dennoch sei der Bedarf an Mitarbeitern bei Weitem nicht gedeckt. Deshalb habe der Dehoga-Landesverband jetzt eine besondere Initiative gestartet: Direkt in asiatischen Ländern sollen demnach Arbeitskräfte für deutsche Gastronomie angeworben werden. Das sei gerade erst angelaufen.

Unabhängig davon glaubt Wilhelm Nordloh, dass steigende Zinsen für Immobilien sowie die steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie eine besondere Wirkung haben werden: „Die Menschen werden Zweit- oder Drittjobs haben, so wie in Amerika.“ Dann sei die Arbeit in der Gastronomie wieder eine Option, so der Vorsitzende.

Zehn Prozent plus X – eine solche Lohnerhöhung könnten sich die Inhaber kleiner Bäckereien und Fleischereien nicht leisten, davon ist Kreishandwerksmeister Michael Wendland überzeugt. „Kostenmäßig arbeiten sie sowieso schon am Limit“, sagt er. Die kleinen Bäckereien könnten sich das – anders als Großbäckereien – nicht leisten.

Gerade für kleine Fleischereien Lage extrem schwierig

Würden sie aber die Preise für ihre Produkte anheben, würden noch mehr Kunden als bisher schon bei den Discountern Brot und Fleischwaren einkaufen. „Der Gesundheitsbewusste wird sicher weiter bei den Bäckern und Fleischern vor Ort kaufen“, glaubt Michael Wendland. „Ich will nicht alles verteufeln“, betont er mit Blick auf das Kaufverhalten und das gesamte Warenspektrum der Discounter.

Gerade für die kleinen Fleischereien sei die Lage extrem schwierig: „Sie müssen die gleichen EU-Vorschriften erfüllen wie große Schlachtbetriebe“, betont Michael Wendland, „darum sterben auch so viele kleine Schlachtereien“. Er glaube auch nicht, so der Kreishandwerksmeister, „dass heute noch ein junger Mann Bäcker lernt, um sich später selbstständig zu machen“. Allenfalls würde ein junger Bäcker noch einen bestehenden Betrieb übernehmen und weiter führen. „Leider ist das so“, bedauert Michael Wendland.