Förderverein des Gymnasiums Syke: Die Geldsammel-Plattform

Von: Michael Walter

Ob Sterngucker-Bänke oder Freiluft-Klassenzimmer: So manches Projekt auf dem Schulgelände wäre ohne maßgebliche finanzielle Beteiligung des Fördervereins nicht möglich gewesen. Kleine Plaketten wie diese weisen an vielen Stellen auf die Unterstützung hin. © Frank Jaursch

Gut und breit aufgestellt sieht sich der Förderverein des Gymnasiums. Rund 30000 Euro stehen jährlich für die Unterstützung von Schulprojekten zur Verfügung.

Syke – Zugegeben: Der Name ist ein bisschen sperrig. Aber dahinter verbergen sich knapp 1000 Menschen, die nach Kräften eine der größten Schulen im weiten Umkreis unterstützen. „Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des Gymnasiums Syke“, lautet er. Vorsitzender Mario Dänekas stellt seinen gerne vor, indem er zuerst mal erklärt, was der Verein grade nicht ist.

„Wir sind kein Wir-säubern-gemeinsam-den-Schulhof-und-streichen-die-Klassenzimmer-neu-Verein“, sagt er dann. „So was machen wir überhaupt nicht! Wir sind eine Geldsammel-Plattform. Und das gesammelte Geld stecken wir zu 100 Prozent in Schulprojekte, die unserer Satzung entsprechen. Ein ganz wichtiges Kriterium ist dabei die Frage: Kommt es mindestens einer größeren Gruppe zugute?“

Der aktuelle Vorstand des Fördervereins. © Förderverein

Noten für die Big Band anschaffen gehört zum Beispiel zu den Dingen, für die der Förderverein in der Vergangenheit Geld gegeben hat. Oder die Überholung einzelner Musikinstrumente. Tischtennisplatten für den Schulhof hat er angeschafft, den Niedrigseil-Garten hat er bezahlt, oder auch die beliebten „Sterngucker-Bänke“.

Eines der größten Projekte war der Umbau der alten Gymnastikhalle zum Kulturforum. Mario Dänekas erzählt: Als vor einigen Jahren die marode Sporthalle und das Lehrschwimmbecken durch die jetzige Sporthalle ersetzt wurden, wollte der Landkreis als Schulträger auch die Gymnastikhalle nebenan ersatzlos abreißen. „Und dann hat der Förderverein viel Geld in die Hand genommen, um sie zu erhalten und zu sanieren.“

Das Kulturforum des Gymnasiums würde ohne Engagement des Förderverein heute nicht existieren. © Frank Jaursch

Den aktuellen Zustand seines Vereins würde Dänekas mit einer „guten Eins“ benoten. „Unsere Finanzlage ist stabil und wir werden von den Lehrern wahrgenommen“, sagt er und erklärt: „Förderanträge kamen früher fast immer aus der gleichen Richtung. Meistens Kultur und Theater. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir früher oft zu praxis- und berufsorientierten Themen beigetragen oder Fahrten zu Betriebsbesichtigungen unterstützt hätten.“ Und die Bereitschaft, gerade solche Dinge zu unterstützen, ist bei ihm und seinen Vorstandskollegen riesengroß. „Da geht mir bei jedem einzelnen Antrag das Herz auf.“

Unerwartetes Problem beim Corona-Lockdown

Die Corona-Lockdowns haben den Vorstand vor ein Problem gestellt, mit dem er nie gerechnet hätte: Wohin bloß mit dem ganzen Geld? „Es gab keine Veranstaltungen, keine Projekte, keine Exkursionen, und die ganze Schule war leer“, sagt Dänekas und vergleicht: „Wir haben pro Jahr Einnahmen von insgesamt rund 30 000 Euro.“ Die Hälfte davon kommt aus Mitgliedsbeiträgen, dazu erlöst der Verein etwa 1000 Euro pro Monat aus der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, der Rest sind Spenden. „Aber wir hatten 2021 nur etwa 20 000 Euro Ausgaben.“

Der Förderverein ist aber kein Sparverein, also musste er im Jahr darauf umso mehr Geld ausgeben. Die großen Monitore in der Eingangshalle resultieren zum Beispiel daher.

Wohin geht die Reise in den nächsten Jahren? Mario Dänekas hat da ein klares Ziel vor Augen: „Mir ist alles extrem wichtig, das mit praxisorientiertem Lernen und mit Berufsorientierung zu tun hat. Nur: Die Anträge dafür müssen halt auch kommen.“ Und das tun sie bisher nicht in dem Maß, in dem Dänekas das gern hätte. „Wenn die Schule über so was nachdenkt, soll es nicht am Geld scheitern.“

Großes Ziel: Neugestaltung der Pausenhalle

Ein weiteres großes Ziel für die nächsten Jahre ist die Neugestaltung der Pausenhalle. Die hat aktuell laut Dänekas „den Charme einer Jugendherbergs-Kantine“. Eine Projektgruppe habe dazu bereits in mehreren Sitzungen ein Konzept erarbeitet. „Die Mittel des Landkreises reichen für die Umsetzung aber nicht aus“, sagt Dänekas. „Wir schauen, ob wir als Förderverein das übernehmen können, was der Landkreis nicht kann.“