Syke - Von Dieter Niederheide. Wenn drei Ehemänner ihren Frauen einen großen Lottogewinn verschweigen wollen, sind Turbulenzen angesagt. So wie in der plattdeutschen Komödie „Tweemal söss Richtige“ der erst Ende Januar verstorbenen Autorin Inge Debelts.

Das Ensemble der Syker Theaterwerkstatt wird den Vierakter, der zwar eine Komödie ist, aber einer gewissen Authentizität bei Lottogewinnen nicht entbehrt, in sieben Vorstellungen auf der Bühne der Diele im Kreismuseum aufführen. Die Premiere ist für Samstag, 23. Februar, geplant.

Bei den Vorbereitungen auf diese fällt derzeit schnell auf: Das Ensemble ist voller Probendrang, und Regisseur Christian Schröder ist noch mit dem Feinschliff am dritten Akt beschäftigt. Für ihn ist die Aufführung keine leichte Sache. Er ist nicht nur Regisseur, sondern in der Rolle des Steffen Koopmann, einer der drei Lottogewinner, auch Darsteller. „Diese Doppelfunktion ist eine Herausforderung“, gesteht er. Sie sei aber dank der Unterstützung der erfahrenen Mitwirkenden auf der Bühne zu meistern.

Bevor er selber als Darsteller im Bühnengeschehen steht, feilt er an jeder Szene. Egal, ob es darum geht, wie Maren Kanther (in ihrer 23. Bühnenrolle spielt sie die Eva Koopmann) einen Karton trägt oder wie Darsteller Andreas Garves als Ingo Schött nach dem Lottoschein greift. Aus einer gewissen Distanz heraus beobachtet der Regisseur und lässt Szenen wiederholen.

„Das ist bei uns Teamarbeit“, sagt er. Und der Beobachter spürt, dass alle ein gemeinsames Ziel haben: Jede der Szenen des Vierakters soll sitzen. Wer die Mitwirkenden auf, vor, neben oder hinter der Bühne in der Vergangenheit erlebt hat, weiß, dass bei der Theaterwerkstatt jede Szene bis ins Detail geprobt wird.

Vor der Bühne sitzt Souffleuse Friedel Mester, die eingreift, wenn es mal bei einem Satz zum Stottern kommt. Im aktuellen Vierakter „Tweemal söss Richtige“ fallen etwa die Sätze: „För Geld gifft dat kien verkehrte Tied. Dat kümmt jümmer richtig.“ Wie wahr!

Die Freunde Steffen Koopmann (Christian Schröder), Willfried Dröge (Holger Feldermann) und Ingo Schött (Andreas Garver - neu im Ensemble) haben sechs Richtige im Lotto und wollen den Gewinn vor ihren Frauen verschleiern. Ihr Pech: Eva Koopmann (Maren Kanther), Irmchen Dröge (Cornelia Reichert - neu im Ensemble) und Lisa Schött (Saskia Wendt) finden den versteckten Lottoschein und sind stocksauer. Sie wollen das Geld selber kassieren. Das männliche Trio wird nervös, weil es glaubt, den Lottoschein verloren zu haben.

Was sich auf der Bühne an Dialogen ergibt, zeigt auch, dass Geld den Charakter verändern kann. Interessant, was neben dem Lottogewinn noch so alles von den Männern ans Tageslicht kommt: vom unehelichen Kind bis zum Verdacht der Mordpläne.

Nur so viel: „Tweemal söss Richtige“ wird zu dem Bühnenspektakel, für das die Theaterwerkstatt seit jeher steht. Ob am Ende alles gut ausgeht? Wie sagte Franz Beckenbauer: „Schaun mer mal.“