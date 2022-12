Flurbereinigung: Neue Wege für Gessel

Von: Frank Jaursch

Viele Wege in Gessel bedürfen einer Sanierung – wie hier auf der Verbindungsstraße zwischen Syker Nordumgehung und Am Spreeken. Das Flurbereinigungsverfahren soll sich in den kommenden Jahren auch dieser Problematik annehmen. © Frank Jaursch

1,1 Millionen Euro stehen für Neugestaltung und „Entflechtung“ in Gessel zur Verfügung - ein Viertel davon müssen die Stadt Syke und die Eigentümer der beteiligten Flurstücke aufbringen.

Gessel – 1,1 Millionen Euro: So viel Geld steht zur Verfügung, um in den kommenden Jahren das marode Wegenetz in Gessel zu sanieren. Das behördlich geleitete Flurbereinigungsverfahren, das im Oktober offiziell auf den Weg gebracht wurde, hat jetzt mit der Wahl des Vorstandes eine weitere Hürde genommen.

Andreas Petermann ist der Vorsitzende des neu gewählten Vorstandes. 41 Anwohnerinnen und Anwohner wählten ihn in die Spitze des Gremiums, das mit lokaler Kenntnis und fachlichem Know-how bei der Umsetzung helfen soll. Neben Petermann gehören Stefan Landsberg und Hergen Stolle dem Vorstand an, als Stellvertreter wurden Liesel Heusmann, Dirk Ebert und Wilken Brüning gewählt.

Das „Flurbereinigungsverfahren“ – ein sperriges Wort für eine Neugestaltung eines Gebietes, das zum Beispiel die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft verbessern soll, aber auch die allgemeine Landentwicklung fördert. Kernpunkt: der Ausbau des Wegenetzes. „Das verschlingt allein etwa 90 Prozent der Kosten“, erklärt Thomas Baalmann vom Amt für Regionale Landesentwicklung (ARL) Leine-Weser im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Baalmann ist der Leiter des Projektes – und er weiß, was auf die Beteiligten zukommt. „In Gessel sind eigentlich alle Wege kaputt“, verdeutlicht er, wie erforderlich die Maßnahmen aus seiner Sicht sind. Und wie willkommen: Die Anregung zum Flurbereinigungsverfahren sei von den Landwirten vor Ort an das ARL herangetragen worden, so Baalmann.

Die ersten Überlegungen stammen aus dem Jahr 2017, berichtet Andreas Petermann. Der damalige Gesseler Ortsbürgermeister Klaus Ahlers hatte angeregt, ein gemeinsames Verfahren für Gessel und Leerßen anzustrengen, seine Initiative verlief jedoch zunächst im Sande. Petermann, selbst in einem anderen Bereich im ARL tätig, nahm den Faden später wieder auf. Er kennt die Wege zwischen Syker Nordumgehung und Am Spreeken: „Das waren Rotstein-Klinkerstraßen, oben drauf mit ‘ner Schicht Teer.“ Auf denen fahre man jetzt seit bald 50 Jahren. Eine Sanierung wäre kostspielig – und finanzielle Unterstützung ist da willkommen.

Andreas Petermann ist Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft

Das Flurbereinigungsverfahren wird zu 75 Prozent mit Zuschüssen aus Land, Bund und EU gefördert, lediglich ein Viertel – also etwa 273 000 Euro – muss „vor Ort“ bezahlt werden. Die Stadt Syke übernimmt etwa 213 000 Euro, die Eigentümer der beteiligten Flurstücke die restlichen 60 000 Euro. „Es wäre schade, so eine Chance, die man hat, ungenutzt verstreichen zu lassen“, findet Andreas Petermann.

Als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft ist der 59-Jährige Mitglied des Verbands der Teilnehmergemeinschaften (VTG) in Sulingen. Diese ist gewissermaßen „Auftraggeber“ der Flurbereinigung. Bei der konkreten Planung der Maßnahmen hat dann das ARL – ebenfalls mit Sitz in Sulingen – den sprichwörtlichen Hut auf. Doch von Anfang an sind es die Beteiligten vor Ort, die in die Ausgestaltung eingebunden sind.

Bereits vor dem offiziellen Start hatte sich ein Arbeitskreis aus Gesseler Anwohnern gebildet, rund ein halbes Dutzend Mal getagt und eine „unverbindliche Karte produziert“, so Thomas Baalmann. Sie beinhaltet Wegebau-Maßnahmen, aber auch so etwas wie neue Anpflanzungen oder auch Ausgleichsmaßnahmen für Versiegelungen. Der jetzt gebildete Vorstand war zum größten Teil bereits in der Arbeitsgruppe aktiv.

Aus den Ergebnissen erarbeitete das ARL einen Voranschlag für die Bau- und Planungskosten – und ging anschließend in die Verhandlungen mit dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Das Ziel: Möglichst viel Geld für Gessel zu erhalten. Am Ende landete man bei rund 1,1 Millionen Euro – „das ist viel Geld für so eine relativ kleine Größe von 250 Hektar“, betont Baalmann.

Parallel dazu hat das ARL im Zuge der Flurbereinigung noch eine Puzzlearbeit vor sich: Die Entflechtung des Flickenteppichs von Grundstücken unterschiedlicher Eigentümer. „Wir versuchen, den Streubesitz so weit wie möglich zusammenzulegen“, sagt Baalmann. Die Aufgabe erledigt das Amt übrigens vollkommen unabhängig vom jüngst gewählten Vorstand, erklärt der Projektleiter: „Der hat da nichts mitzureden.“

Die Bereinigung ist ein auf mehrere Jahre angelegter Prozess. Das kommende Jahr wird für die Planung benötigt, dabei dürfte es auch noch zu kleinen Änderungen kommen. Ab 2024, so schätzt Thomas Baalmann, folgt dann die Umsetzung – beginnend mit den Wegen der höchsten Priorität. „Ich denke, wir werden mit zwei, maximal drei Ausbauprogrammen hinkommen.“

Ob die veranschlagte Summe für alle geplanten Maßnahmen reicht? „Nach den jetzigen Preisen: Ja“, zeigt sich Baalmann zuversichtlich. Aber wer weiß schon, wo die Preisentwicklung noch hingeht?

Der neue Vorstand der Flurbereinigung Gessel: Von links Liesel Heusmann, Andreas Petermann, Hergen Stolle, Wilken Brüning, Stefan Landsberg, Dirk Ebert. © Petermann