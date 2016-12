Flüchtlingsunterkunft jetzt Klassenzimmer

Mobilbauten an der Astrid-Lindgren-Grundschule mit neuer Verwendung

+ Die Mobilbauten an der Astrid-Lindgren-Grundschule Heiligenfelde werden jetzt als Klassenräume genutzt. - Foto: Wächter

Heiligenfelde - Von Andree Wächter. Die Mobilbauten an der Astrid-Lindgren-Grundschule Heiligenfelde werden seit einigen Wochen als Klassenräume genutzt. Dieses bestätigte Hein Sievers, Leiter Zentrale Dienste im Syker Rathaus. Damit ist das Raumproblem erst einmal gelöst. Aufgestellt wurden die Mobilbauten im Oktober 2014 als Unterkunft für Flüchtlinge.

Der Grund der Umnutzung ist einfach. Die Stadt konnte die Flüchtlinge in richtigen Wohnungen im Stadtgebiet unterbringen. Schon seit Längerem meldete die Grundschule einen erhöhten Raumbedarf an. Laut Sievers seien die benötigten Klassenräume innerhalb der Schule nicht einzurichten gewesen. So war für die stadteigenen Mobilbauten schnell die sinnvolle Nachnutzung gefunden.

Richtung für Kinderbetreuung

„Die Schule nutzt die Mobilbauten für den Unterricht in Kleingruppen“, sagt Sievers. Im Differenzierungsunterricht werden beispielsweise Kinder mit Defiziten oder Flüchtlinge unterrichtet. Weiterer Nutzer ist die Erlenschule. Seit dem Schuljahr 2012/13 ist eine Außenklasse der Tagesbildungsstätte vor Ort und lebt die Inklusion.

Das Raumproblem an der Astrid-Lindgren-Grundschule ist nicht neu, aber vorübergehend behoben. „Baurechtlich ist es zeitlich begrenzt“, sagt Sievers. Bedeutet: Politik muss über kurz oder lang über eine Modernisierung mit oder ohne Erweiterung der Schule in Heiligenfelde nachdenken.

Mit dem Anpacken der Aufgabe gehen weitere Gedankenspiele einher. Aktuell ist der Betreuungsbedarf nicht bekannt. Ebenso muss die Richtung der Kinderbetreuung vorgegeben werden. Politik muss die Frage beantworten, ob die Grundschule eine Ganztagsschule werden soll. Und werden Krippe, Kita oder Hort benötigt?

Bei den vorschulischen Einrichtungen hätte ein Neubau Auswirkungen auf die Kitas in den Orten Wachendorf und Henstedt. Bis jetzt bringen die Eltern ihre Kinder in eine der beiden Einrichtungen.

Laut Sievers gibt es einen alten Ratsbeschluss, der besagt, dass die Kitas in Henstedt und Wachendorf erhalten bleiben sollen.