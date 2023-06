Flo Mega und der Hunger danach, verstanden zu werden

Von: Frank Jaursch

Teilen

Flo Mega spielt am Samstag, 8. Juli, in Syke. © Oliver Wulff

Flo Mega gastiert mit seiner Band The Ruffcats am 8. Juli im Vorwerk-Garten in Syke. Im Interview spricht der Soulstar über den Reiz der Mittelmäßigkeit und den Wunsch nach mehr.

Syke – Er hat geholfen, die deutschsprachige Pop- und Soulmusik auf den Live-Bühnen des Landes auf ein neues Level zu heben: Flo Mega, Soulsänger mit Bremer Wurzeln und Hip-Hop-Vergangenheit, ist vielleicht einer der unbekanntesten Superstars Deutschlands. Er holte bei Stefan Raabs „Bundesvision Song Contest“ 2011 Platz zwei für Bremen, supportete die Fantastischen Vier auf ihrer Tour. Seine Stimme, irgendwo zwischen James Brown, Jan Delay und Gregor Meyle, bleibt ebenso im Kopf wie seine ungewöhnlichen, überraschenden Textpassagen. Am Samstag, 8. Juli, kommt Flo Mega nach Syke. Mit seiner Band The Ruffcats spielt er ab 20 Uhr im Garten des Syker Vorwerks.

Im Interview spricht er über Mittelmäßigkeit und über den Hunger, verstanden zu werden. Die Fragen stellte Frank Jaursch.

Flo Mega, vergangene Woche hat Ihre „Über das Grau“-Tournee begonnen...

Naja, man kann es „Tour“ nennen. Wir haben halt Gigs im Sommer, es ist jetzt keine engmaschige Tour, in der wir zwei Wochen am Stück unterwegs sind.

Der Auftakt war in Langenberg. Wie war es, nach der Pause wieder auf der Bühne zu stehen?

Ich hab' an die tausend Konzerte gespielt, ich weiß es nicht.

Das heißt, Sie haben nie Pause gemacht?

Eigentlich nicht. Seit 15 Jahren unterwegs. Es gibt vielleicht mal 'ne kleine Pause, aber eigentlich ist es eine ganz normale Disziplin, so wie wenn morgens jemand in seine Werkstatt fährt. Da kommt der Call – okay, los geht’s. Natürlich ist es etwas anderes, wenn du Clubs spielst im Herbst oder Winter, da musst du auch nicht ganz so auf Sensation machen. Bei Live-Open-Air muss es halt ein bisschen mehr knallen. Das ist 'ne ganz andere Energie.

Sie haben mal gesagt, Sie hassen es, ein Konzert abzuspulen – kein Konzert sei wie das andere.

Ja. Selbst wenn es mal ähnlich arrangiert ist: Es ist immer anders, auf jeden Fall. Natürlich haben wir für Clubs auch ein ganz anderes Setup als für Live, ganz klar.

Jetzt kommen Sie am 8. Juli nach Syke – Sie sind ja ein Bremer Jung, es ist also quasi ein Heimspiel. Was assoziieren Sie mit Syke?

(denkt nach) Einer meiner Background-Sänger, den ich im Covid-Programm hatte, kommt da her. Während der Covid-Zeit bin ich mit DJ und Sänger getourt. Und der Ben Fellbusch, der kommt aus Syke. Ansonsten ist es für mich die Strecke aus Bremen in Richtung Ruhrgebiet, wo ich dauernd durchfahre.

Sie spielen im Garten des Syker Vorwerks – Zentrum für moderne Kunst. Das heißt, dort geht man auch mal den Weg weg vom Gefälligen hin zu einer kantigeren, vielleicht auch etwas schwieriger zu verdauenden Kunst. Gibt es da Parallelen zu Ihrer Musik? Ist es für Sie wichtiger, eine Botschaft zu vermitteln, als eingängig zu sein?

Es ist immer ein Balanceakt. In der Tat ist eine Botschaft in der Musik immer wichtig, wenn sie ernst gemeint und echt ist. Man kann natürlich sagen, dass auch in aalglatter Musik und in konzipierten Sachen eine Botschaft drin ist, die auch irgendwie schablonenmäßig auf alle möglichen Situationen passt. Aber je nachdem, wie die Weltlage ist, habe ich immer andere Erkenntnisse, wenn ich meine Sachen singe. Weil meine Texte offen geblieben sind. Die Botschaft in den Sachen ist dabei nicht unbedingt wörtlich, sie steckt auch in der Energie des Stückes. Wenn ich Songs von 2007 singe, dann wundere ich mich manchmal, wie vielfältig die zum aktuellen Geschehen passen. Man erzählt sich ja, dass ich ein sonderbarer Typ bin, weil ich auch ein bisschen mehr ackern muss, weil mir die Dinge vielleicht nicht so leicht fallen. Ich finde, da ist auch eine Botschaft drin. Weiterzumachen, auch wenn du marginalisiert wirst. Wenn du außergewöhnlich bist – aber eben nicht so, wie es bei „The Voice of Germany“ gelehrt wird. Wenn Dinge passieren, die man nicht so einfach kopieren kann. Allein da ist für mich eine Botschaft drin. Ich hab' letztens auf einer großen internen Firmenveranstaltung gespielt. Da stehst du dann vor Leuten, die hart arbeiten. Dann hast du auf einmal einen anderen Kontext. Auf einmal passen einige Texte zu Themen wie Ungerechtigkeit in Lohngeschichten. Das kommt anders an. Das merkt man dann, und es inspiriert mich, während ich singe. Die Leute haben Hunger danach, verstanden zu werden. Genau wie ich Hunger danach hab', verstanden zu werden.

Nervt Sie die Frage, warum Sie mit den Fähigkeiten als Texter und Sänger, über die Sie verfügen, es nicht in die Riege der ganz Großen der Branche geschafft haben?

Es hängt von ganz vielen Faktoren ab, ob du läufst oder nicht. Am Ende kann man nur eins machen, nämlich ehrlich bleiben und es so machen, wie man es am besten kann, seine eigenen Grenzen respektieren und auch die Grenzen der eigenen Fähigkeiten akzeptieren. Gewisse Sachen nerven mich daran auf jeden Fall, weil ich ja so viel dafür getan habe und nicht wirklich das Standing bekommen habe, was ich eigentlich bräuchte, damit’s gemütlicher wird. Ich bin ja mittlerweile auch Mitte 40, und es ist ein harter Job. Andersrum wird das dann wettgemacht, wenn du irgendwo 'ne geile Show hast und du einfach weißt, wofür du das alles machst

Sie gelten ja auch als echte „Rampensau“...

Sagen wir so: Ich kann den Modus einschalten. Früher war das ein Überlebensding in einer Welt, wo der Laute sich durchsetzt und der Sensible eher den Kürzeren zieht. Da war es für mich eine Strategie, mich in meinem Leben durchzusetzen. Aber daraus ist auch ein Talent erwacht. Ich glaub' selbst gar nicht, dass ich tief in mir ne Rampensau bin. Ich glaub', ich mach' einfach nur meinen Job. Ich fahre irgendwohin, mache meinen Job und fahre nach Hause. Ich liebe das alles, aber es ist eben nicht mehr das große Abenteuer. Du bist nicht mehr auf der Suche, sondern du bist dankbar dafür. Wenn du mal einen mitkriegst im Leben und trotzdem liefern musst, dann kann das auch mal sehr anstrengend werden. Wie jetzt gerade – Sommergrippe und trotzdem auf die Bühne. Manchmal hast du nicht die Wahl, dann musst du es durchziehen. Aber am Ende zahlt es sich immer aus: Je mehr du reingibst, desto mehr erntest du auch.

Auf der neuen CD „Alles über Grau“ finden sich in mehreren Stücken durchaus optimistische Töne – wie „Jetzt kommen die großen Sachen, denn ich hab losgelassen“ in „Gin und Jazz“. Ist dieser Optimismus ein Teil von Flo Mega?

Das ist Realismus! Denn die großen Sachen können auch Sachen sein, die du plötzlich stemmen kannst. Weil du erstarkt bist. Die großen Sachen sind nicht immer große, tolle Sachen, die man bekommt, sondern große Herausforderungen – oder eine gewisse Courage, die man erlernt hat. Der Song spricht eher vom Gleichmut – und davon, endlich davon wegzukommen, sich immer optimieren zu müssen.

„Über das Grau“ heißt für mich als jemand, der langsam altert – oder neu im Altern ist –, den Überblick zu haben über das, was in meiner Verantwortung steht. Über die Wolkendecke hinüber zu blicken, um den Durchblick zu haben. Die klaren Fakten im Auge behalten. Der Titel ist auch zweideutig gemeint und wie ein Buchtitel zu verstehen: Alles, was Sie immer schon über das Grau wissen wollten. Es soll aber keine Selbstbeweihräucherung sein, nach dem Motto „Ich bin besser als ihr“. Ich bin sogar ganz froh, zu verstehen, dass ich ein durchschnittlicher Typ bin. Das ist ein ganz angenehmer Zustand. Ich find' Mittelmaß gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.

Dann würden Sie solche übergroßen Auftritte einiger Kollegen gar nicht mit sich vereinbaren können?

Nein. Ich glaube auch, die Zeit ist vorbei, dass irgendjemand vorturnt, wie toll er ist. Auch wenn das durchaus wirksam und auch unterhaltsam sein kann, wenn’s gut gemacht ist. Mir geht es darum, Augenhöhe zu erzeugen. Das heißt auch, anzubieten, dass hier ein nachvollziehbarer Intellekt drinsteckt. Ich hab' mich immer als jemand gesehen, der weiß, wie es außerhalb dieser Bubble ist. Dass es vielleicht hier und da ein bisschen schöngeistig ist oder ein bisschen zu verschnörkelt, aber trotzdem nachvollziehbar. Soulmusik ist ja auch „advice from one to another“ – einen Ratschlag zu geben, ohne überheblich zu sein. Soul-Musik kommt aus den Ghettos. Soul ist eine Inspiration, um den nächsten Tag hinzubekommen.

So wie in „Es ist, wie es ist“ der Hinweis „Nach dem Regen kommt die Sonne, nach dem Runter geht es rauf“.

Das ist jetzt nicht von mir erfunden, die Aussage ist ein alter Gospelsatz. Eine Phrase, ein Shout, den ich raushau', da musste ich nichts neu erfinden.

Wie ist es denn mit der legendären Zeile „Wenn dein Telefon nicht klingelt, bin ich das“ aus Ihrem Stück „Ferddich“? Die Idee hatte Ina Müller ja ein paar Jahre vor Ihnen auch schon.

Ja, aber das war Zeitgeist. Zufall. Als ich bei „Inas Nacht“ aufgetreten bin, hatte sie mich von sich aus auch darauf angesprochen und gefragt: „Sag mal, unter uns, hast du das bei mir geklaut?“ Und ich hab' gesagt: „Nee, ich wusste das nicht, wirklich, ich kannte deinen Song gar nicht.“

Sie hatten in der Vergangenheit schön öfter Kooperationen mit Künstlern, die dann später durchstarteten. Es gibt Künstler, die unter dem Radar der Öffentlichkeit fliegen, aber innerhalb der Künstler-Commmunity ein wahnsinniges Standing haben.

Oh ja. Uns kennt jeder. Wenn wir irgendwo spielen – die haben uns alle auf dem Schirm. Du wirst dann manchmal angesprochen mit „Ey, ihr seid Legenden!“ – auch wirklich von bekannten Leuten. Wo du dann denkst: Danke, das hab' ich echt gebraucht.

Würden Sie bei Projekten wie „Sing meinen Song“ mitmachen?

Ja, würd’ ich mitmachen, auf jeden Fall. Hätte ich riesen Bock drauf. Mal gucken, ob das irgendwann klappt.

.

Konzert Samstag, 8. Juli, 20 Uhr, Garten des Syker Vorwerks. Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Nordwestticket, unter anderem in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung.