Syker Rat findet trotz Mammutprogramm Zeit für Zoff um Detailfragen

Syke - Drei Din A4-Seiten – So lang war die Tagesordnung, die der Rat der Stadt Syke Mittwochabend abzuarbeiten hatte. 33 Punkte mit 23 Unterpunkten galt es zu entscheiden. Nicht ungewöhnlich für die letzte Ratssitzung eines Jahres. Aber ein ziemliches Stück Arbeit.

Die Ratsmitglieder erledigten sie insgesamt zügig und weitgehend sachlich, fanden aber trotzdem Zeit, sich ausgiebig über des Kaisers Bart zu streiten. „Nebensächlichkeiten“, wie die handelnden Personen hinterher selber zugaben. Wilken Hartje von der CDU oder Heinz-Jürgen Michel von den Grünen zum Beispiel.

Dass die wichtigste Entscheidung – die über den Haushalt 2020 – ganz am Ende der Beratungsfolge stand, lag in der Natur der Sache: Schließlich mussten vorher alle offenen Fragen geklärt sein, die Einfluss auf das Zahlenwerk hatten. Umso größer war die allgemeine Verblüffung, als kurz vor Schluss, als alle offenen Fragen geklärt schienen und der Rat zur Abstimmung kommen wollte, Kämmerer Peter Pawlik darauf hinwies, dass sich die Zahlen nun doch noch mal ändern würden. Zwar nur an einer relativ unbedeutenden Stelle, aber immerhin. Weil der Rat kurz vorher beschlossen hatte, Geld für ein Klimaschutzkonzept auszugeben. Das, so Pawlik, stehe zwar bereits im Haushalt. Er würden dadurch aber auch 25 000 Euro fällig, für jemanden, der dieses Konzept tatsächlich erarbeitet. Das sei ja im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss so besprochen worden.

Dumm nur, dass die dort vertretenen Ratsmitglieder das anders mitbekommen hatten – und zwar jeder unterschiedlich anders, wie sich in der nun folgenden Debatte herausstellte. Bei Reinhard Hansemann (FDP) war die Empörung darüber so groß, dass er bei der Schlussabstimmung als einziger den Haushalt insgesamt ablehnte.

Beschlossen hatte der Rat zuvor beispielsweise die geänderte Satzung für den stadteigenen kleinen Friedhof in Okel oder das Geld für eine Neuausstattung der Kinder-Ecke in der Stadtbibliothek. Ebenso die Einrichtung einer Kindergartengruppe im Alten Pfarrhaus in Barrien, das dadurch vor dem Abriss gerettet wird, und den Neubau eines Kindergartens in Okel. All das weitgehend einstimmig und ohne größere Debatten dank der ausführlichen Vorberatung in den jeweiligen Fachausschüssen (wir berichteten).

Das galt im Grunde ebenso für den Antrag der Gruppe Grüne/Linke, in Syke den Klimanotstand auszurufen. Dafür hatte es in den Vorberatungen keine Mehrheit gegeben, die Fraktionen und Gruppen hatten sich aber auf ein Kompromiss-Papier geeinigt. In dem erkennen Stadt und Politik den Klimawandel an und Punkte benennen, wo und auf welche Weise die Kommune in den letzten Jahren bereits darauf reagiert hat. Sehr zum Zorn von FWG, CDU und FDP versuchten André Fieseler (Linke), Gerd Thiel und Heinz-Jürgen Michel (beide Grüne) die Diskussion darum noch einmal neu aufzurollen und einzelne Formulierungen in ihrem Sinne zu verändern. „Darf man auch eine andere Meinung haben als die Grünen und die Linken?“, fragte Reinhard Hansemann provokant. Und erntete die nicht minder provokante Antwort: „Bleiben Sie ruhig bei Ihrer falschen Meinung.“

Die SPD sah sich im Gerangel ums Detail ein wenig zwischen den Stühlen und versuchte vergeblich, zu vermitteln. Am Ende einer langen Diskussion stand eine Kampfabstimmung über jeden einzelnen Satz, bei der Grün/Links durchgehend den Kürzeren zogen.

Auch die Einstellung eines Nachfolgers für den Betreuer der Barrier Butze (der jetzige geht 2020 in den Ruhestand) wollten Grüne/Linke nochmal neu diskutieren. Hier ging es ihnen darum, die Stelle von vornherein unbefristet auszuschreiben. Die Mehrheit des Rats entschied dagegen. Grund: Man wisse noch nicht, worauf das gerade in Arbeit befindliche Konzept für die zukünftige Jugendarbeit in der Stadt hinauslaufe. Erst wenn ersichtlich sei, dass Barrien als eigener Standort für Jugendarbeit weiter benötigt werde, mache eine unbefristete Stelle Sinn. Daher könne man sie zunächst nur befristen.