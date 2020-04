Fleisch und Wurst vom Wochenmarkt: Frank Kardel übernimmt den Platz von Horst Diekmann

Syke – Frank Kardel aus Achim bietet seit Kurzem Fleisch und Wurst auf dem Syker Wochenmarkt an. „Ich habe den Verkaufswagen von Horst Diekmann übernommen, der Ende letzten Jahres aus Gesundheitsgründen nach 33 Jahren seinen Stand aufgeben hat“, erklärt er.

„Ein direkter Übergang war nicht möglich, da ich zunächst verschiedene Genehmigungen einholen musste“, erläutert er. Inzwischen bietet er seine Waren von selbst gezüchteten Zebu-Rindern und zugekauften Schweinen auf den Wochenmärkten in Sulingen, Diepholz und jetzt auch in Syke an.

Das Zebu-Rind stammt ursprünglich aus Südasien. Dort ist es als Hausrind weit verbreitet. In Europa schätzt man das Rind mittlerweile durch seine besonders einfache und robuste Haltung auch als Landschaftspfleger. In dieser Hinsicht kam auch Frank Kandel mit dem Rind in Berührung. Sein Hauptgeschäft bildet ein Gartenbaubetrieb, den er nach eigenen Worten inzwischen in dritter Generation betreibt. Als zweites Standbein kommt jetzt die Fleischerei hinzu.

Bürgermeisterin Suse Laue freut sich über Fleischangebot

Das Fleisch des Zebu-Rindes soll geschmacklich an junges Wild erinnern. Dazu ist es sehr faserig, gut marmoriert und cholesterinarm. „Das Fleisch kommt hier in vielen Variationen frisch auf den Tresen. Neben Filet und Braten findet man auch Beinscheiben und Hackfleisch, von Rind und Schwein sowie gemischt. Außerdem haben wir frische saisonale Salate im Angebot, wie beispielsweise Kartoffel-, Nudel-, Fleisch und Eiersalate“, berichtet Kardel.

Zum Angebot gehört neben Schweine- auch Rinderknipp, dass er ganzjährig anbietet. Bürgermeisterin Suse Laue outete sich als Stammkundin auf dem Syker Wochenmarkt. „Ich bin froh, dass wir jetzt auch wieder einen Fleischer hier haben. Das Angebot bereichert den Markt“, sagte sie. (hom)