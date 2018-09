Fitnesstrainer auf der Bühne

Fitnesstrainer und Entertainer in Personalunion: Patric Heizmann ist am 18. Oktober auf Einladung des Landfrauenverbands im Syker Theater zu Gast. Dort zeigt er ab 18 Uhr seine Gesundheitsshow „Essen erlaubt“. - Foto: HealthMedia21

Syke - Von Michael Walter. „Gemeinsam geben wir Gas“ – Unter diesem Motto stellt der Landfrauenverein Syke sein Veranstaltungsprogramm für das Winterhalbjahr 2018/19 vor. Eine bunte Mischung aus Vorträgen, Bastelangeboten, Workshops und Fahrten. Das Angebot richtet sich an alle Frauen, die Lust dazu haben. Die Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich.

Gleich zum Auftakt gibt es was zu feiern. Konkret: den 70. Geburtstag des Landfrauenkreisverbands Grafschaft Hoya. Forum dafür ist am Donnerstag, 18. Oktober, das Syker Theater. Dort steht ab 18 Uhr der Fitnesstrainer, Autor und Entertainer Patric Heizmann auf der Bühne und präsentiert unter dem Titel „Essen erlaubt!“ Comedy mit Nährwert. Eine 90-minütige Gesundheitsshow, bei der es viel zu lachen gibt.

„Der größte Teil der Plätze ist bereits verkauft“, sagt Heike Röpke, die gemeinsam mit Birgit Thalmann gleichberechtigte Vorsitzende des Syker Landfrauenvereins ist. „Es gibt aber noch Restkarten. Sie kosten 15 Euro für Mitglieder, Nichtmitglieder zahlen 29 Euro.“

Speziell an Eltern richtet ein Angebot im November: Nach dem Motto: „Kabarett ist verarbeitete Wut“ erklärt ihnen Matthias Bartscher, wie sie in der Erziehung gründlich alles falsch machen können. Termin dafür ist am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr im Kreismuseum. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Mit einer Übernachtung am Plöner See ist der Besuch des Weihnachtsmarkts in Lübeck verbunden. Reisetermin ist vom 30. November auf den 1. Dezember.

Neu im Programm haben die Landfrauen dieses Mal Herdensingen. Am 7. Dezember um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek. Weihnachtslieder bestimmen dabei das Programm. Und am Abend darauf feiern die Landfrauen ihren Winterball bei Puvogel in Ochtmannien. Das neue Jahr beginnt mit einer Winterwanderung in Heiligenrode am 5. Januar.

„Wenn das Leben um Hilfe ruft“ ist der Vortrag überschrieben, den Gesundheitswissenschaftlerin Annelie Keil am 31. Januar im Syker Ratsaal hält. Dabei geht es um die psychische Belastung für pflegende Angehörige.

Vier Tage in den Harz fahren die Landfrauen vom 17. bis 20. März. Ziel ist ein Wellness-Ressort in Bad Lauterberg. Und in Kooperation mit der Volkshochschule erklärt die Firma Vilsa Brunnen am 20. März, wodurch Wasser eigentlich zu Mineralwasser wird.

Dazwischen gibt es noch diverse Workshops, in denen die Teilnehmerinnen etwa Windlichter aus Beton basteln, sich mit den Funktionen des iPhone beschäftigen oder lernen, wie sie ihre Lieblingskette neu fassen können.

„Das Programmheft liegt in vielen Geschäften aus“, sagt Heike Röpke. Alle Termine sowie alle Infos zu Kosten und Anmeldungen sind aber auch auf der Homepage des Landfrauenvereins zu sehen.

www.landfrauen-syke.de