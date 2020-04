Der Fisch im Altpapier

So ist’s richtig: Michael Leue, beim FC Gessel-Leerßen für die Altpapier-Container zuständig, hofft auf eine möglichst sortenreine Altapiersammlung. In den vergangenen Monaten häufen sich Fälle, bei denen Bürger sachfremden Müll in den Containern entsorgt haben. Foto: Jantje Ehlers

Gessel - Von Frank Jaursch. Altpapier-Container. Was genau ist eigentlich an diesem Wort so schwer zu verstehen? Ein Container, in den man Altpapier hineinwerfen kann.

Die Unterscheidung, was alles unter den Begriff „Altpapier“ fällt (und vor allem: was nicht), scheint aber den einen oder anderen Besucher des Parkplatzes am Gesseler Sportplatz zu überfordern. Da steht so ein Container. Was Michael Leue dort mit seinem Sohn mitunter herausholen muss, lässt einen schon mal ratlos zurück.

„Wir hatten mal einen Fall, da hat einer wohl seine Tiefkühltruhe abgetaut“, schildert Leue. Und so waren reichlich abgelaufene Lebensmittel der unerwünschte Beifang im Altpapier-Container, darunter mehrere kapitale Fische. In einem anderen Fall fand sich eine Auspuffanlage zwischen den Kartons. Küchenabfälle, Baustoffe, Autoreifen: Die Liste ist lang – und für den FC ziemlich unangenehm.

Denn die Altpapiersammlung funktioniert nur, wenn das Material relativ „sortenrein“ bei der AWG in Bassum ankommt. „Es gibt eine gewisse Toleranz, was Störstoffe angeht“, weiß Michael Leue. Aber die ist eben nicht grenzenlos.

Seit mehr als fünf Jahren ist er für die Altpapier-Container zuständig. Eine mittlere vierstellige Summe kommt auf diese Weise jährlich etwa zusammen. Der FC Gessel-Leerßen finanziert mit diesen Einnahmen seine Jugendarbeit zu einem guten Teil. Die Lust an seiner ehrenamtlichen Aufgabe hat Leue aber schon das eine oder andere Mal verlassen. „Man verbringt hier seine Freizeit, weil andere Leute nicht in der Lage sind, sich an die Regeln zu halten.“

Leue spricht von einem „gereiften Egoismus“ bei einigen Container-Nutzern. „Nach dem Motto: ,Hauptsache, ich werde meinen Scheiß los.‘“ Nach seiner Beobachtung hat diese Form der Rücksichtslosigkeit in den vergangenen Monaten noch zugenommen. Die freiwilligen Helfer sind es, die dann in mühevoller Arbeit die Fremdstoffe heraussuchen und selbst im Restabfall entsorgen – kostenpflichtig natürlich. „Das schmälert den Erlös für die Jugendarbeit.“

Die Störstoffe sind nicht das einzige Ärgernis, mit dem sich Leue herumschlagen muss. Ein weiteres Problem ist die offenkundige Uneinigkeit darüber, wann ein Container voll ist und keine weiteren Kartonagen mehr abgeladen werden sollten.

„Ostermontag sah das hier furchtbar aus“, schildert Leue. Bei windigem Wetter verteilt sich das Altpapier großflächig nicht nur auf dem Parkplatz, sondern auch in den Vorgärten der Anlieger auf der anderen Straßenseite.

Den Ärger der Nachbarn, der daraus resultiert, kann Leue durchaus nachvollziehen. Die Idee einiger Nutzer, sein Altpapier in einen bereits vollen Container zu werfen oder auch daneben zu stellen, weniger. Schließlich gebe es eine Reihe weiterer Abgabemöglichkeiten in der Umgebung – und zur Not stehe der Wertstoffhof in Melchiorshausen zur Verfügung.

„Ein punktgenauer Tausch eines vollen Containers ist eben leider nicht immer möglich“, erklärt Michael Leue. Etwa drei Tage dauert es, den Wechsel zu realisieren.

Viele Altpapier-Bringer halten sich an die Regeln. Auch sie würden darunter leiden, wenn der allgemeine Zugang zu den Containern eingeschränkt würde. Eine Öffnung unter Aufsicht und zu festgelegten Zeiten wäre durchaus ein Szenario, bestätigt Leue. Aber eines, das weder er noch die meisten „Kunden“ gern sehen würden.