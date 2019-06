Big Band des Gymnasiums feiert mit Ehemaligen ihre Leiterin und sich selbst

„Es fing an mit einer Idee“

© Heinfried Husmann Optisch und akustisch herausragend: Das Big-Band-Konzert zum 30-jährigen Bestehen.

Syke - Von Ruth Cordes. Wenn eine Schulband auf 30 Jahre Bestehen zurückblicken kann, dann ist das schon was Besonderes. Wenn dieser gesamte Zeitraum von nur einer Lehrkraft begleitet wird, dann ist das mit Sicherheit außergewöhnlich. So feierte man am Samstagabend in der Aula des Gymnasiums in Syke nicht nur die Musikalität und deren Förderung, sondern auch die musikalische Leitung Jutta Röscher.