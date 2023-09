Filmemacher produziert Dokumentation über die Barrier Wassermühle

Von: Michael Walter

Filmemacher Wolfgang Wortmann an seinem Schnittplatz. Sein Film über die Barrier Wassermühle ist im Wesentlichen fertig. An ein paar Stellen fehlt noch der gesprochene Text und ein paar Nachbesserungen stehen noch an. © Michael Walter

Dass hier ein Profi am Werk ist, merkt man sofort: Kameraperspektive, Licht, Schnitt, Übergänge, der gesamte Aufbau und die inhaltliche Struktur – da stimmt einfach alles. „Wolfgang Wortmann macht einen Dokumentarfilm über die Barrier Wassermühle“, wäre zwar eine inhaltlich richtige Beschreibung dafür, greift aber trotzdem irgendwie zu kurz. Tatsächlich hat sein Film das Zeug dazu, eine lokalgeschichtliche Perle zu werden.

Barrien – Katzen haben dem Sprichwort nach neun Leben. Die Barrier Wassermühle hat drei. Erst war sie Kornmühle, dann Wohnort und jetzt ist sie ein Kulturforum. Das ist das Thema, das Wortmanns Dokumentation behandelt. Sie geht aber weit darüber hinaus. Wortmann gibt einen kompakten Abriss über das Mühlenwesen in der Region. Er zeigt, wo und warum in der Umgebung welche Art Mühlen entstanden sind, wie sie betrieben wurden, was sie konnten und was nicht. Er schildert, wie die Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts alles verändert hat. Wie Syke überregionaler Umschlagsort für Mastschweine wurde, wie dadurch die Viehzucht wuchs und damit der Bedarf an Futter so stark stieg, dass die Wind- und Wassermühlen der Region das nicht mehr leisten konnten und überall die Motormühlen wie die Pilze aus dem Boden schossen. Und wie das wiederum das Aus für die Naturkraftmühlen nach sich zog.

Wolfgang Wortmann im Gespräch mit Christiane Palm-Hoffmeister. Die bisherige Eigentümerin der Barrier Wassermühle hat viel Geschichte, viele Geschichten und mit zahllosen Dokumenten zu seinem Film beigetragen. © Michael Walter

Wolfgang Wortmann ist Baujahr 1969 und kommt aus Weyhe. Er ist freier Journalist und Filmemacher und hat viele Jahre freiberuflich für den NDR und Radio Bremen gearbeitet. Darüber ist er vor vielen Jahren auch das erste Mal mit der Barrier Wassermühle in Berührung gekommen. Einen kleinen Beitrag über das Veranstaltungsprogramm dort hatte er gemacht. Und dabei die Buchweizentorte im angeschlossenen Café besonders lobend erwähnt. „Und am nächsten Tag war bei uns die Hölle los“, sagt die damalige Betreiberin Christiane Palm-Hoffmeister und muss heute noch darüber lachen.

Sie selbst hat zu Wortmanns aktuellem Film auch eine ganze Ecke beigetragen. Etwa in Form diverser Super 8-Filme und Videos, die sie im Lauf der Zeit in der Mühle aufgenommen hatte.

Anfang bis Mitte Oktober dürfte der Film fertig geschnitten und vertont sein, schätzt Wolfgang Wortmann. Die Premierenvorführung soll „natürlich“ in der Wassermühle erfolgen.

Für Christiane Palm-Hoffmeister ist die Mühle so etwas wie ihr Lebenswerk

Für Christiane Palm-Hoffmeister ist die Mühle so etwas wie ihr Lebenswerk. Palm-Hoffmeister war Teil der Eigentümergemeinschaft, die das marode Bauwerk Anfang der 70er-Jahre von der damals noch selbstständigen Gemeinde Barrien erwarb und kernsanierte. Hört sich so nüchtern an, war damals aber ein Abenteuer für sich. Die neuen Eigentümer kamen quasi frisch von der Uni, hatten kaum Geld, zeigten aber ein fast schon unheimliches Organisationstalent. Wie Christiane Palm-Hoffmeister damals generalstabsmäßige Arbeitsabläufe und Unterbringung für praktisch den kompletten Freundes-, Bekannten- und Kollegenkreis erstellt hat, zeigt Wortmanns Dokumentation ebenfalls. „Mir kommen die Tränen, dass jetzt jemand von außen kommt und das alles so zusammenkriegt“, sagt Palm-Hoffmeister.

„Im Grunde sind wir alle das Ergebnis unserer Vergangenheit“, versucht Wolfgang Wortmann zu erklären, was ihn treibt. „Im Fernsehen erfährt man, was zu einer bestimmten Zeit insgesamt so war. Wenn wir das jetzt aber im Lokalen nachverfolgen, kann man auch Leute für Geschichte interessieren, die sich sonst nicht dafür interessieren würden.“ Und weiter: „Ich finde es auch sehr spannend, sich in so ein Thema einzuarbeiten. Ich hatte ja vorher von Mühlen überhaupt keine Ahnung.“

Vom fertigen Film wird es „sicher mehrere Vorführungen geben“, sagt Wortmann. Und wahrscheinlich wird er auch auf der Website des Kulturvereines Rüttelschuh zu sehen sein.