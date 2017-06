Stimmungsvolle Entlassungsfeier an der Realschule

63 Prozent mit erweitertem Abschluss

+ © Husmann Zahlreiche musikalische Beiträge umrahmten die Entlassungsfeier an der Realschule. © Husmann

Syke - Von Detlef Voges. Schulentlassungsfeiern kleben in der Regel an ihrer Wortlastigkeit. Aber eben nicht alle. An der Realschule gibt die Musik den Rhythmus und die Gemütslage vor. Das ist gelebter Brauch. So war es auch gestern im Forum, wo erneut Herz und Verstand vereint Regie führten.