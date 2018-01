Rauch in Syker Seniorenheim: 100 Einsatzkräfte vor Ort

Sechs Heimbewohner evakuiert

+ © Feuerwehr 100 Einsatzkräfte rückten in die Waldstraße an. © Feuerwehr

Syke - In einem Seniorenpflegeheim in der Waldstraße in Syke löste am Neujahrsmorgen die automatische Brandmeldeanlage aus. In der Zwischendecke hatte sich Rauch entwickelt, die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit 100 Einsatzkräften vor Ort.