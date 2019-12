Verbranntes Essen: Qualm aus Döner-Imbiss wandert zu „Jawoll“ und löst dort Alarm aus

Verbrannte Lebensmittel aus einem Döner-Imbiss haben die Brandmeldeanlage im benachbarten Sonderpostenmarkt „Jawoll“ in Syke ausgelöst. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Syke - Im Sonderpostenmarkt „Jawoll“ an der Waldstraße in Syke löste am Samstag gegen 14 Uhr die automatische Brandmeldeanlage aus. Mitarbeiter räumten den Markt, sodass sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr keine Menschen in Gefahr befanden.

Die Ortsfeuerwehr Syke rückte mit vier Fahrzeugen zur Waldstraße aus. Die Kameraden stellten fest, dass in dem Verkaufsraum von „Jawoll“ in Syke drei Rauchmelder ausgelöst hatten und eine Verqualmung unter der Decke erkennbar war. Die Verrauchung schien ihren Ursprung in der Zwischendecke zu haben, teilt die Feuerwehr mit.

Syke: Qualm aus Döner-Imbiss wandert zu „Jawoll“

Daraufhin wurden die Ortsfeuerwehren Henstedt und Barrien alarmiert, um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Während des Einsatzes wurde klar, dass im benachbarten Döner-Imbiss Lebensmittel stark verbrannt waren und der Rauch durch die Lüftungsanlage in den Verkaufsraum von „Jawoll“ gewandert war.

Einsatz in Syke: Feuerwehr mit 65 Kameraden vor Ort

Nach Kontrolle der Zwischendecken mit Wärmebildkameras wurde der Rauch von der Feuerwehr aus dem Gebäude gedrückt. Der Einsatz konnte nach etwa 1,5 Stunden beendet werden. 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

