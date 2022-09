Feuer und Flamme: Tag der offenen Tür lockt Familien und Interessierte an das Syker Feuerwehrhaus

Von: Horst Meyer

Fett und Wasser: Imposante Stichflamme beim Versuch, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen. © Horst Meyer

Drohnenstaffel und Rettungsübung, aber auch Hüpfburg und Trampolin: Der Tag der offenen Tür der Syker Feuerwehr lockte massenhaft Besucher an. Für eine Besucherin gab es sogar eine besondere Überraschung in luftiger Höhe.

Syke – „Maike hat ja gesagt“, rief ein begeisterter Kevin Lampe von oben aus dem Drehleiterkorb. Zuvor hatte der Syker Feuerwehrmann seine Freundin unter dem Vorwand, ihr einmal Syke von oben zu zeigen, in den Korb gelockt. Vater Jürgen bediente derweil als Maschinist das Leiterfahrzeug und fuhr den Leiterkorb auf etwa halbe Höhe aus. Von den meisten Besuchern unbemerkt, ging Kevin dann auf die Knie und stellte seiner überraschten Freundin Maike Heinrich die Frage aller Fragen.

Besonderer Moment: Kevin Lampe stellt seiner Freundin Maike Heinrich einen Heiratsantrag im Drehleiterkorb. © Horst Meyer

Zusammen mit anderen „Blaulichtorganisationen“, beispielsweise Polizei, Rettungsdienst, THW und verschiedenen Einheiten der Stadt- und der Kreisfeuerwehr, gab die Ortsfeuerwehr Syke einen Einblick in den Leistungsstand dieser Organisationen. Anlass war das 120-jährige Bestehen der Syker Ortsfeuerwehr.

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Syke: Drohnenstaffel eröffnet Veranstaltung

Schon früh am Morgen konnten Interessierte bei Facebook erste Aufbauarbeiten bestaunen, bevor dann ab 11 Uhr „alle 45 Minuten etwas passiert“, wie der stellvertretende Ortsbrandmeister Matthias Horstmann es im Vorgespräch beschrieb. Diese Aktionen hatten es dann auch in sich und fanden reichlich Interesse beim Publikum. Den ersten Drohnenflug der Drohnenstaffel verfolgten kurz nach Beginn der Veranstaltung bereits mehr als 100 Interessierte. Das Gelände füllte sich schnell. Parkplätze wurden im Gewerbegebiet Mangelware. Auch die ausgewiesenen Fahrradstellplätze auf dem Feuerwehrgelände reichten kaum aus. „Ich habe noch nie so viele Fahrräder bei uns gesehen“, meinte Pressesprecher Ralph Harjes dazu.

Früh übt sich: Der vierjährige Carl am Lenkrad des Syker HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) © Horst Meyer

Gegen 14 Uhr schätzte Ortsbrandmeister Rainer Brandt, dass seit Beginn der Veranstaltung bereits etwa 2 000 Besucher auf das Gelände gekommen waren. So ganz falsch konnte er mit seiner Schätzung nicht liegen. Das wurde am zuvor reichlich gefüllten Kuchenbüfett deutlich, das zu dieser Zeit schon arg gerupft aussah. Auch am Bratwurststand wurde bereits ein Versorgungsengpass deutlich, der allerdings im Gegensatz zum Kuchen durch Nachschub gedeckt werden konnte.

Gut gerüstet: Frank Kanther erläutert Interessierten den Auftrag der Kreis-Gefahrgutstaffel. © Horst Meyer

Bungee-Trampolin und Hüpfburg: Kinderprogramm am Syker Feuerwehrhaus

Insbesondere für Kinder bot sich ein breites Betätigungsfeld. Vom Bungee-Trampolin über die Hüpfburg und das verrauchte Zelt bis hin zur Malaktion hatten die Organisatoren sich einiges ausgedacht. Beliebt schien die Möglichkeit, einmal am Steuer eines Einsatzfahrzeugs zu sitzen oder einen Funkspruch abzusetzen.

In der voll besetzten Fahrzeughalle unterhielt nachmittags die Musik Company des TuS Syke zusammen mit dem Blasorchester des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen.

Rettungsübung und Fettbrand: der Nachmittag punktet mit Programmpunkten

Ein Höhepunkt für viele Besucher war sicherlich nachmittags die Rettungsübung. Ein zuvor noch ansehnliches Fahrzeug wurde von der Feuerwehr zerlegt, um die darin befindlichen Verletzten zu retten.

Im eingesetzten Syker HLF saß unter anderem auch der frisch verlobte Kevin Lampe. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die schonende Rettung von Schwerverletzten dargestellt. Ein Besucher meinte dazu: „Schön, dass die das können. Hoffentlich muss ich es nie in Anspruch nehmen“. Zufriedene Gesichter auch bei Kommissariatsleiter Jan Gaebel von der Syker Polizei und bei Andreas Held von der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes. Beide freuten sich über „viele nette Gespräche mit interessierten Besuchern“. Auch Jan-Henning Heckmann vom THW freute sich, „den Sykern einmal zu zeigen, dass es uns hier auch gibt“. Die Seilbahn für Mensch und Material und die Wandabstützung fanden ihr Publikum, ebenso wie der vom Feuerwehrmann Uwe Heusmann dargestellte Löschversuch von heißem Fett mit Wasser. Die dabei erzeugte Stichflamme hinterließ sicherlich bleibenden Eindruck. Da sich auch das Wetter von seiner wolkenfreien Seite zeigte, strahlten die Organisatoren mit der Sonne um die Wette.