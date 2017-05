Syke - Der Aufmerksamkeit eines 27-jährigen Mannes aus Syke verdankt ein Hund sein Leben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, alarmierte der Mann am Montag die Polizei, nachdem er den Hund in der Wasserkanalisation gesehen hatte. Nachdem der Hund einige Zeit später lokalisiert wurde, konnte die Feuerwehr ihn schließlich aus der Kanalisation retten.

