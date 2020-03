Feuerwehr-Einsatz in Syke: Fahrzeug geht in Flammen auf

Brand in Gessel

+ © Feuerwehr Syke In Syke-Gessel ist ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. © Feuerwehr Syke

Ein Auto ist in Syke in der Nacht zu Mittwoch in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr retten.