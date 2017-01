Feuerwehr warnt: Von Eisflächen geht Lebensgefahr aus

Barrien - Die Minusgrade dürften vor allem Schlittschuhläufer und Wintersportler erfreuen. Die Feuerwehr mahnt zur Vorsicht: Die Gewässer machen oft nur den Anschein, zugefroren zu sein. Von dünnen, nicht tragfähigen Stellen geht akute Lebensgefahr aus.

Feuerwehr warnt vor dem Betreten der Eisflächen

Besonders fließende Gewässer ließen von oben nicht erkennen, wie tragfähig die Eisdecke wirklich ist. Eltern sollen ihren Kindern die Gefahren der scheinbaren Sicherheit von Eisflächen erklären, so Ihno Fißer, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Syke. Dabei spricht der Pressewart besonders Mutproben und die Hilfe in Gefahrensituationen an.

Wie verhalte ich mich im Notfall richtig?

Notruf sofort absetzen

Erwachsene hinzuziehen

Den Rettungskräften den Weg zur Unglücksstelle zeigen

Sich selbst nicht auch noch in Lebensgefahr begeben

Einsatzkräfte probten den Ernstfall

Die Ortsfeuerwehr Barrien nutzte die gefrorenen Gewässer für eine Übung. Unter den realen Bedingungen „retteten“ sie eine ins Eis eingebrochene Person.

+ Als Hilfsmittel nutzten die Wehrleute ein Rettungsboot. © Freiwillige Feuerwehr Syke

Die Einsatzkräfte erprobten am Dienstagabend unterschiedliche Rettungstechniken. Besonderes Augenmerk legten sie dabei auf die Eigensicherung.

+ Besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte dabei auf die Eigensicherung. © Freiwillige Feuerwehr Syke

Als Hilfsmittel nutzten die Wehrleute ein Rettungsboot, das wegen seiner Kufen auf witterungsbedingten Untergründen wie Eisflächen oder schneebedeckten Wiesen zum Transport von Material wie Leinen, Westen sowie Beleuchtung genutzt werden kann.

+ Das Boot wurde außerdem genutzt, um durch den Einsatz von Leinen an die Einbruchstelle zu gelangen. © Freiwillige Feuerwehr Syke

Das Boot wurde außerdem genutzt, um durch den Einsatz von Leinen an die Einbruchstelle zu gelangen. Als alternative Methode beschreibt Fißer die Verwendung von zwei Leiterteilen, mit denen sich die Einsatzkraft ähnlich wie mit Schneeschuhen auf dem Eis bewegen kann. Auch könne die Einsatzkraft über das Eis geschoben werden. Bei allen erprobten Rettungsmöglichkeiten waren die Retter durch Leinen gesichert.

Tipps vom DLRG

Am vergangenen Sonntagnachmittag waren zwei Männer auf dem Dümmer bei Damme (Kreis Vechta) ins Eis eingebrochen. Einer der beiden, ein 51 Jahre alter Mann, wurde mit einer lebensgefährlichen Unterkühlung in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht.

Aber nicht nur das Eis auf Gewässern stellt eine Gefahr dar. Auch für Autofahrer werden Schnee und Eis auf der Fahrbahn schnell zur Gefahr. Durch extremes Glatteis in Teilen von Niedersachsen und in Bremen war es zu zahlreichen Unfällen gekommen. Für den Wetterumschwung verantwortlich war das Tief „Egon“.