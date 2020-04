Einbrecher dringen in durch Brand beschädigtes Syker Seniorenheim ein

Ein Seniorenheim in Syke ist am Mittwoch in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot angerückt. Einige Tage später drangen Einbrecher in das Gebäude ein.

Feuer in Seniorenheim in Syke löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

in löst der aus Rauchwolke zieht weit sichtbar über die Syke

Einbrecher dringen in derzeit ungenutztes Gebäude ein

Update vom 28. April: Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag zwischen 2 und 7.45 Uhr in das Seniorenzentrum in Syke an der Waldstraße eingebrochen, in dem es am 22. April gebrannt hatte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Seit dem Brand ist das Seniorenzentrum unbewohnt.

Mehrere Wohneinheiten und Büroräume wurden laut der Polizei von den Tätern aufgesucht. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der Schaden und eventuelles Diebesgut standen am Dienstagmittag noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter Telefon 04242/9690 entgegen.

Update von 17.15 Uhr: Nach dem Feuer in einem Syker Seniorenheim waren Ermittler der Polizei erstmals am Donnerstagnachmittag in dem betroffenen Gebäudeteil. Bürgermeisterin Suse Laue sprach davon, dass der in Brand geratene Abschnitt des Hauses vermutlich komplett zerstört worden sei. Aber auch die beiden übrigen Teile der Senioreneinrichtung seinen durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Bewohner des Seniorenheims wurden vorübergehend in zwei Krankenhäusern in Bassum und Sulingen sowie in einer Corona-Notfalleinrichtung des DRK in Bruchhausen-Vilsen untergebracht. Nur einige von ihnen mussten wegen leichter Rauchvergiftungen behandelt werden.

+ Syke lag am Mittwoch teilweise unter dichtem Rauch verborgen.

Einige der alten Menschen sollten in Kürze zu ihren Familien umziehen. Wegen des geltenden Aufnahmestopps in Senioreneinrichtungen werde es dann aber schwierig mit einer Rückkehr in ein Heim, sagte eine Sprecherin des Landkreises Diepholz am Donnerstag. Der genaue Schaden am Gebäude war am Donnerstag weiterhin offen, er beträgt aber vermutlich mehrere Hunderttausend Euro.

Update, 23. April, 9 Uhr: Warum das Feuer im Seniorenheim in Syke ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Im Verlauf des Tages sollten die Ermittlungen zur Brandursache beginnen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte.

Originalmeldung, 22. April: Syke - Ein Feuer in einem Wohnheim für Senioren an der Waldstraße in Syke beschäftigte am Mittwochnachmittag alle Feuerwehren der Stadt und zudem welche aus benachbarten Gemeinden. Unter anderem war die Drehleiter der örtlichen Einsatzkräfte zum Einsatz ausgerückt. Dichter Rauch zog über die Stadt. Die Löscharbeiten waren auch am Abend noch nicht beendet und sollten bis in die Nacht hinein andauern.

Das Feuer war nach ersten Informationen der Feuerwehr aus noch unbekannter Ursache im Dachgeschoss eines Gebäudetrakts der Senioreneinrichtung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten gegen 17.40 Uhr zur Waldstraße aus. Mithilfe des Personals konnte eine geordnete Evakuierung stattfinden, heißt es. Zahlreiche Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude und übergaben die Heimbewohner draußen an den Rettungsdienst. Die 61 Bewohner und alle Mitarbeiter des Wohnheims haben das Gebäude unverletzt verlassen. Lediglich bei zwei Mitarbeitern gab es Anzeichen einer leichten Rauchgasvergiftung, teilt die Feuerwehr mit.

+ Zum Brand des Seniorenheims ist unter anderem eine Drehleiter gerufen worden. © Sigi Schritt

Eine benachbarte Gaststätte der Senioreneinrichtung nahm die Bewohner kurzfristig auf, anschließend wurden die Senioren laut Angaben des Landkreises Diepholz für die Nacht im Krankenhaus in Bassum oder in einem Altenheim in Bruchhausen-Vilsen untergebracht. In der Klinik in Bassum könnten die Kapazitäten genutzt werden, die derzeit wegen der Corona-Pandemie vorgehalten würden, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Größter Einsatz der Feuerwehr in Syke seit Langem

Bei einem der größten Einsätze in Syke seien auch benachbarte Häuser evakuiert worden, berichtete Polizei-Sprecher Thomas Gissing. Bei einem ersten Alarm gingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch davon aus, es handele sich bei dem Einsatz um einen Küchenbrand, schnell stellte sich laut Thomas Gissing aber heraus, dass ein ganzer Gebäudeteil in Brand geraten war. Das Feuer war gegen 23.30 Uhr unter Kontrolle, einige Einsatzkräfte führten aber auch in der Nacht Kontrollen durch.

Angaben über die Höhe des Schadens an dem Gebäude konnten am Abend noch nicht gemacht werden. Das Haus ist wegen des Feuers bis auf Weiteres unbewohnbar. Insgesamt waren rund 380 Kräfte der Feuerwehr, 100 Kräfte des Rettungsdienstes sowie etwa 20 Beamte der Polizei an der Einsatzstelle. Die Bundesstraße 6 wurde für mehrere Stunden wegen der starken Rauchentwicklung und für Evakuierungsmaßnahmen voll gesperrt.