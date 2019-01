Feuer zerstört Wochenendhaus in Ristedt

Rund 200.000 Euro Schaden

Ristedt - Ein Wochenendhaus in Ristedt hat in der Nacht zu Mittwoch in Flammen gestanden und ist vollständig zerstört worden. Ein Feuerwehrmann ist mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen.