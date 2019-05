Festakt im privaten Kreis

Syke - Von Michael Walter. Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik und im Sozialen hat Brigitte Haase am Mittwoch das Bundesverdienstkreuz erhalten. Den Orden überreichte ihr Landrat Cord Bockhop. Samt offiziellen Empfehlungen zur Trageweise.

Die Ordensverleihung erfolgte auf Brigitte Haases ausdrücklichen Wunsch „im kleinen harmonischen Kreis“, wie ihr Mann Bernhard bei der Begrüßung betonte. Im „Haasenhäuschen“ auf der Diele mit Heiner und Wilken Hartje, Renate Brüning, Volker Meyer sowie dem ehemaligen Landrat Helmut Rahn als politische Weggefährten, Gabriele Beständig als stellvertretende ehrenamtliche Bürgermeisterin und drei Generationen Haases samt Hund Benni.

„Das ist ein besonderer Tag für eine besondere Person“, würdigte Cord Bockhop die Geehrte und zählte auf: Brigitte Haase hat sich mehr als 40 Jahre lang ehrenamtlich engagiert. Politisch im Ortsrat, im Rat der Stadt Syke und im Kreistag. Als Ratsmitglied, Ortsbürgermeisterin, Bürgermeisterin und Ratsvorsitzende. Sozial im diversen Beiräten: Beim Diakonie-Pflegedienst, im Kuratorium des DRK-Kindergartens an der Bergstraße sowie im Kuratorium des kirchlichen Kindergartens im Lerchenfeld. Brigitte Haase ist Gründungsmitglied des Vereins Rund ums Syker Rathaus und der Bürgerstiftung und sie gehört zum Freiwilligen-Team, das das Café Alte Posthalterei bewirtschaftet.

1974 hatte sie sich zum ersten Mal für die CDU in den Syker Rat wählen lassen. „In einer Zeit, in der es Frauen noch schwer hatten, sich stark zu machen“, wie Bockhop betonte. Durch ihren persönlichen Einsatz habe Brigitte Haase anderen den Weg bereitet. „Sie ist damit ein Vorbild für andere Frauen, aber auch Vorbild für Männer.“

Wilken Hartje charakterisiert Haase als „fürsorglich, beharrlich und aufmerksam“, und Gabriele Beständig unterstrich: „Die Zeit und die Kraft, die du einbringst, geht weit über das Normale hinaus.“

„Genug der Reden“, sagte Brigitte Haase selbst, als alle Ehrengäste ihre Grußworte überbracht hatten. Und sie hatte dabei dieses für sie so charakteristische spitzbübiche Lächeln im Gesicht. „Ich habe heute das letzte Wort – wie so oft.“ Sie sei stolz, dass ihr Engagement so gewürdigt werde und dass Mann und Kinder das immer mitgetragen hätten. „Es gab Zeiten, in denen ich ein schlechtes Gewissen hatte. Vor allem meinen Kindern gegenüber. Ich war 27, Ingo war 6 und Boris war 3 – da musste vieles organisiert und improvisiert werden.“

Noch immer arbeite sie ehrenamtlich. „Ich kann es nicht lassen. Das will es auch gar nicht!“ Eines habe sie aber all die Jahre hindurch festgestellt: „Alles, was ich gebe, kriege ich auch wieder zurück.“