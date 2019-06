Syke - Lässt sich christlicher Glaube mithilfe von Weltliteratur veranschaulichen? Die Antwort auf diese Frage ist die Sommerkirche. Vom 7. Juli an gibt es über sechs Wochen immer sonntags einen literarischen Gottesdienst, erzählt Pastor Christian Kopp am Dienstag.

Dieses Angebot gebe es nun schon zum sechsten Mal. „Die Literatur soll dabei im Mittelpunkt stehen“, erklärt Kopp. Bei der Buch-Auswahl gebe es kein festes Konzept. „Jeder Vorleser schaut einfach, welches Buch ihn in letzter Zeit angelacht hat“, sagt Pastorin Katja Hermsmeyer. Nach den Gottesdiensten gebe es dann immer die Möglichkeit, sich mit anderen Besuchern, bei Kaffee und Snacks, auszutauschen.

„Ferienzeit ist Lesezeit“, meint Heinemeyer. In ihrem einbezogenen Roman „Mister Franks fabelhaftes Talent für Harmonie“ von Rachel Joyce charakterisiert der Protagonist einen Eigenbrötler, der in einem Plattenladen arbeitet. Im Laufe der Geschichte entwickelt es sich so, dass die unterschiedlichsten Menschen mit ihren zu tragenden Päckchen zu ihm kommen und Hilfe suchen. Er spielt ihnen Stücke vor, die zu Ihrer Lebenslage passen. Und da findet Heinemeyer den Bezug zur Kirche: „Es geht um Gemeinschaft, Liebe und das Füreinander-Einstehen.“

Eine weitere Leserin ist Pastorin Katja Hermsmeyer. Sie hat sich den Roman „Tietjen auf Tour – Warum Camping mich glücklich macht“ von Bettina Tietjen ausgesucht. „Ich brauchte mal was frisches“, so Hermsmeyer. Bei vorigen Sommerkirchen habe sie Romane zur Sterbebegleitung und Burn-out einbezogen. Da sie am 7. Juli den Auftakt der Reihe bildet, ist dieser Roman ein Schmöker für den Strandkorb.

Für Hermsmeyers Ehemann bedeute Urlaub, speziell Camping, Freiheit. „Das ist eben eine andere Zeit“, meint sie. Aber warum ist das so? Warum braucht es einen Urlaub, um sich frei zu fühlen? „Jesus darf doch auch nicht frei machen!“ Darum soll es in ihrem Gottesdienst gehen.

Pastor Christian Kopp thematisiert den Roman „Schlafes Bruder“ von Robert Schneider. „Das ist das Pendant zu ,Das Parfüm’“, erklärt er. Nur, dass es darin nicht ums Riechen, sondern ums Hören geht. Die Bühne, auf der der Protagonist ein Hörwunder und Musikgenie darstellt, ist ein abgelegenes Dorf in Österreich. Ein Ort, an dem sein Talent verkommt. „Wie viele versteckte Bachs gibt es noch auf dieser Welt?“, fragt sich Kopp. „Wie viele Talente können sich nicht entfalten, weil es Flüchtlinge sind?“ Diesen Fragen geht Kopp in seiner Lesung am 21. Juli nach.

Pastorin Johanna Schröder hat den Roman „Judas“ von Amos Oz ausgewählt. Der direkte Bezug zum christlichen Glauben ist bereits mit der Handlung gegeben: die Entstehungsgeschichte von Israel. Und den persönlichen Bezug zur Pastorin gibt es auch: „Ich war letzten Herbst für drei Monate in Israel“, so Schröder. „Da bin ich der ein oder anderen Geschichte vor Ort begegnet. Vielleicht hat das was mit meiner Auswahl zu tun.“

Weitere Infos...

...gibt es im Netz auf den jeweiligen Seiten der Kirchen Syke, Barrien und Heiligenfelde.