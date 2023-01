Feminismus und Mutterschaft: Vortrag im Syker Vorwerk

Von: Michael Walter

Kuratorin Nicole Giese-Kroner (l.) und Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Stern laden gemeinsam zu einem Vortrag über Mutterschaft und Feminismus ins Vorwerk ein. © Michael Walter

Mutterschaft ist im Moment das große Thema im Vorwerk. Deshalb lädt jetzt Kuratorin Nicole Giese-Kroner gemeinsam mit Kathrin Stern, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Syke, zu einem Vortrag ein. Am Samstag, 11. Februar (Beginn: 16 Uhr), spricht Genderforscherin Alicia Schlender über „Feminismus und Mutterschaft“.

Syke – „Mutter werden ist immer noch der Einschnitt im Leben einer Frau“, sagt Kathrin Stern. „Da geht es auch immer um Rollenverständnis und Rollenerwartungen.“ Stern führt aus: Geht eine Frau, die ein Kind bekommen hat, früh wieder arbeiten, ist sie eine Rabenmutter. Tut sie’s nicht, ist sie ein Hausmütterchen. „Richtig machen ist schwer“, sagt Stern.

Alicia Schlender will in ihrem Vortrag „gesellschaftliche Konstrukte, die auf ein bestimmtes Mutterbild ausgelegt sind aufdecken, destabilisieren und diskutieren“ – so heißt es auf ihrer Homepage. Dabei geht es auch durchaus kritisch um die Auseinandersetzung des Feminismus mit dem Thema Mutter sein. Um Fragen wie: Wie kann ich mich den zugeschriebenen Muttermythen widersetzen? Was bedeutet feministisches Muttersein für mich? Was gibt es für Familienformen fernab der traditionellen Kernfamilie und was hat das mit Feminismus zu tun?

Trans-Männer können auch Mütter werden

„Trans-Männer können auch Mütter werden“, erklärt Nicole Giese-Kroner und zeigt dabei auf eine Fotoreihe in der aktuellen Ausstellung. Auf den ersten Blick zeigt sie eine ganz normale Familie. „Aber der Vater ist ein Mann, der als Frau geboren wurde. Er kann also nicht der biologische Vater sein.“ Was hat das für Folgen? Auch rechtlich… „Wenn er das Kind zur Welt gebracht hätte, wäre er die Mutter, und seine Transition wäre vom Gesetz her wieder aberkannt worden.“

Genderforscherin Alicia Schlender. © Benjamin Jenak

Kathrin Stern bringt ein paar weniger extreme Beispiele: Eizellen-Spende, Leihmutterschaft und Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. „Was ist denn eigentlich eine Familie?“, fragt sie in dem Zusammenhang. „Ist es wichtig, dass die Mutter die leibliche Mutter des Kindes ist?“ Und umgekehrt: Was ist dann mit der leiblichen Mutter, wenn sie nicht zur Familie gehört? Soll auch sie Sorgerechte haben? Und Verantwortung? „Da gibt es viele Grauzonen“, sagt Kathrin Stern. „Und es gibt da eine rasante Entwicklung.“

Warum ist das ein Thema für Syke? Warum ist das wichtig? - „Weil es mehr werden“, sagt Nicole Giese-Kroner. „Hier im ländlichen Raum ist es nur vielleicht noch nicht so sichtbar.“ Und Kathrin Stern ergänzt: „Aus Gleichstellungssicht ist das ein sehr wichtiges und superzeitgemäßes Thema. Es gibt sehr viele unterschiedliche Familienmodelle.“ Nicole Giese-Kroner hakt ein: „Es ist wichtig, alles zu benennen. Weil das der Kontext ist, in dem sich Mutterschaft ausbuchstabiert.“

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch. Während des Vortrags gibt es eine kostenlose Kinderbetreuung. Dafür ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.

Anmelden 04242/577 410 info@syker-vorwerk.de