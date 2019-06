Feiertag und Frauenfußball: Wenig Besuch bei Kabarett mit Felix Oliver Schepp

In der Wassermühle

+ © Jantje Ehlers Hätte mehr Publikum verdient gehabt: Kabarettist Felix Oliver Schepp. © Jantje Ehlers

Barrien - Von Juraj Sivulka. Wenn man am Auftritt von Felix Oliver Schepp in der Wassermühle etwas bemängeln müsste, dann wäre es die Zahl der Besucher. Lediglich etwa ein Dutzend waren gekommen, was möglicherweise am wohl ungünstig liegenden Pfingsttermin lag. Oder, wie Christiane Palm-Hoffmeister bei ihrer Begrüßung launig anmerkte, an der gerade beginnenden Fußball-WM der Frauen.