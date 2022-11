Schicksalsfäden der Existenz

Von: Anke Seidel

Teilen

Vor dem preisgekrönten Werk: (v.l.) Nicole Giese, Niels Meyer, Bernd Wagemann, Waltraud Krieghoff und Preisträgerin Nanja Heid vor der Arbeit „Existenz“. © Anke Seidel

Nanja Heid hat eine „Existenz“ geschaffen - und gewinnt mit ihrem vielschichtigen Werk den Werner-Kühl-Preis. Es ist in Syke zu bewundern.

Syke. Wer mit wachen Sinnen in das Werk von Nanja Heid eintaucht, sieht einen Nachthimmel, auf dem sich wirre Schicksalsfäden kreuzen. Vielleicht aber auch das neuronale Netzwerk menschlichen Lebens oder etwas völlig anderes: Es ist eine Einladung zu einer Fantasiereise. In jedem Fall berührt die so vielschichtige Arbeit die Existenz – so hat Nanja Heid ihr Bild betitelt, mit dem sie am Sonntag den Werner-Kühl-Preis gewonnen hat. Diese Entscheidung der Jury gab Waltraud Krieghoff, Tochter des Malers Werner Kühl, vor knapp 50 Gästen bekannt. Der Preis ist mit 5 000 Euro dotiert.

Eine Fleißarbeit

Insgesamt 17 Künstler hatten sich mit unterschiedlichsten Werken in unterschiedlichsten Techniken um den Preis beworben. In seiner Laudatio porträtierte Bernd Wagemann (Vorstand Werner-Kühl-Stiftung) ebenso einfühlsam wie pointiert den Lebensweg sowie Reflektionen zum Werk eines jeden einzelnen der 17 Bewerber – eine Fleißarbeit.

So entstand ein buchstäblich buntes Bild zeitgenössischer Kunst, die in ihrer Unterschiedlichkeit eine ganz besondere Lebendigkeit spiegelt. Eine Welt, in der selbst der Tod sein Bier an der Bar trinkt (Werk von Isidora Bruna). Oder ein Affe (Werk von Paul Ole Janns), der lebhafte Erinnerungen an King Louis aus Disney’s Dschungelbuch weckt, sich eine Messerspitze Nutella auf der Zunge zergehen lässt. Hinter ihm brennt der Urwald.

Konsum und Klimawandel

Mit Konsum und seinem Einfluss auf den Klimawandel beschäftigt sich ebenso ein anderes, gleichsam filigranes und grafisches Werk. Denn sein Schöpfer Ugur Karatas nutzt Plastikprodukte und -tüten als Druckmittel – im wahrsten Sinne des Wortes. Andere Bilder spiegeln Horizonte, Heimat, Traumwelten...

Es ist ein Kaleidoskop origineller künstlerischer Handschriften, die sich in der aktuellen Werner-Kühl-Ausstellung vereinen. Sie ist noch bis zum 15. Januar im Kreismuseum zu sehen. Werke des Namensgebers gehören ebenso dazu. Sie wirken in ihrem charakterischen Stil in beruhigenden Farben wie Kontra-Punkte zu den oft grellen, aber auch originellen Ideen junger Künstler: Nur Kunstschaffende im Alter bis zu 40 Jahren dürfen sich um den Preis bewerben, der zum zwölften Mal vergeben wurde. Die Ausstellung mit den 17 Beiträgen präsentiert Museumsdirektor Niels Meyer ganz bewusst im Sonderausstellungsraum. Das ist neu.

Einzelausstellung im Vorwerk

Das Schaffen der Preisträgerin Nanja Heid würdigt die Werner-Kühl-Stiftung mit einer Einzelausstellung im Syker Vorwerk (13. August bis 17. September). Kunstfreunde dürfen auf ihre Arbeiten gespannt sein. Denn sie arbeitet mit seltenen Materialien wie dem Echizen Washipapier, der Nähmaschine und Schleiftechnik. Faszinierend sei für sie, so verriet die Künstlerin aus Bremen am Rande der Preisverleihung, dass die Nähtechnik die Oberfläche des Papiers durchbricht, damit auf der anderen Seite wirkt und ein ganzheitliches, filigranes, immer wieder neues Muster schafft.

Wie das Leben selbst.

17 junge Künstler Zhiyi Liu, Amina Brotz, Rosalie Lettau, Nikolas Müller, Ruth Rubers, Tamara Reich, Juran Landt, Merle Miethig, Frauke Sophie Thiemig, Nanja Heid, Ghaku Okazaki, Paul Ole Janns, Ugur Karatas, Wiebke Mertens, Caroline Speisser, Jan-Hendrik Brinkmann, Isidora Bruna. 18 Bewerber hätten an der Ausschreibung teilnehmen können, aber eine Arbeit sei nicht abgegeben worden, so hieß es am Sonntag im Kreismuseum.