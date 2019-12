Fast wie in einer richtigen Familie

Syke - Von Michael Walter. „Für mich ist das nichts, ich bin doch nicht bedürftig!“ – Diesen Satz hört Carola Gähler öfter, wenn es um die Weihnachtsstube im Gleis 1 geht. Sie hört ihn nicht gerne. Denn er zeigt ihr, dass die Leute ein völlig falsches Bild von diesem Angebot haben. Die Leiterin von Awo-Trialog stellt klar: „Es geht nicht um Bedürftigkeit. Es geht um Einsamkeit!“

Allen, die Heiligabend nicht allein verbringen möchten, bietet das Team um Carola Gähler und ihren Mitarbeiter Reinhard Piel die Möglichkeit, die Nachmittags- und frühen Abendstunden in Gesellschaft zu verbringen. Mit Kaffee und Kuchen, Geschichten erzählen, vorlesen, Weihnachtslieder hören und singen.

Ab 15 Uhr öffnet sich die Weihnachtsstube im Gleis 1, für 20 Uhr ist der Abschluss geplant. Nicht auf die Minute genau, aber so in etwa. „Das ist auch die Kernzeit, in der Heiligabend Familien zusammenkommen“, sagt Gähler.

Das wird die inzwischen zwölfte Weihnachtsstube in Syke. „Die Idee hatte damals Pastorin Albertje van der Meer“, blickt Carola Gähler in die Entstehungsgeschichte zurück. Irgendwann in den ersten Jahren hatte Awo-Trialog dann seine Unterstützung angeboten. „Weil das einfach ein Wahnsinnsaufwand für die Kirchengemeinde war. Außerden: Nicht jeder, der einsam ist, steht der Kirche nah. Das war noch ein Nebenaspekt.“ Und so wurde an Stelle des Gemeindehauses das Gleis 1 zur Heimat der Weihnachtsstube. Zunächst in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde, inzwischen macht Awo-Trialog das allein. Worüber Carola Gähler alles andere als glücklich ist.

Immerhin: Der Gospelchor hat von sich aus einen Kurzauftritt im Gleis 1 angeboten. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Gähler. „Die sind ja auch extrem eingespannt an Heiligabend. Trotzdem wollen sie den Besuchern der Weihnachtsstube eine Freude machen. Das finde ich super.“

So um die 100 Gäste dürften über den Tag verteilt wohl kommen, zeigen die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre. Nicht nur aus dem Ort. Das Einzugsgebiet reicht von Stuhr und Weyhe im Norden bis Bassum, Twistringen und Bruchhausen-Vilsen. Die günstige Lage des Gleis 1 ist schuld. „Bus und Zug halten nun mal unmittelbar bei uns vor der Tür. Besser geht's doch gar nicht.“

Das Helfer-Team für hinterm Tresen hat Carola Gähler längst zusammen. Was sie noch braucht, sind Freiwillige in der Weihnachtsstube direkt. Leute, die sich mit an die Tische setzen, zuhören, die Besucher miteinander ins Gespräch bringen. „Es wird auch einen Kindertisch geben, weil immer auch ein paar Alleinerziehende kommen, die dann natürlich auch ihre Kinder mitbringen“, sagt Gähler. Auch dafür kann sie noch Helfer gebrauchen, die sich dann stundenweise um die Kinder kümmern und mit ihnen malen oder spielen.

Und auch Sachspenden sind willkommen. „Nicht unbeding Kuchen“, sagt Gähler, denn den spenden bereits mehrere Bäckereien. „Aber Nüsse, Süßigkeiten oder Mandarinen. Vielleicht möchte auch jemand etwas für das Buffet zum gemeinsamen Abendbrot beitragen.“

Kontakt

Carola Gähler 04242 / 966 10 10 carola-gaehler@ awo-trialog.de