In Barrien formiert sich Widerstand gegen die Pläne der Kirchengemeinde: Altes Pfarrhaus soll erhalten werden

+ Nur dieses Hinweisschild auf die „St. Barthalamäus-Kirchengemeinde“ könnte am Alten Pfarrhaus mal erneuert werden. - Foto: bt

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. In der Kirchengemeinde Barrien regt sich Widerspruch gegen den geplanten Abriss des Alten Pfarrhauses. Die Pläne hatte die Kirchengemeinde auf einer Versammlung vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war noch offen, was nach dem Neubau mit dem Alten Pfarrhaus geschehen soll. Kurz darauf hatte sich der Kirchenvorstand für den Abriss ausgesprochen (wir berichteten).

„So etwas reißt man nicht einfach ab“, meint Gessels ehemaliger Ortsbürgermeister Johann Hüneke. Ähnlich argumentiert auch Christiane Palm Hoffmeister: „In der Kirchengemeinde sollte nicht mit Zahlen sondern mit Emotionen gerechnet werden.“ Sie fordert vom Kirchenvorstand „Fantasie statt Abrissbirne“.

Es sei „fahrlässig, dieses das Ortsbild prägende Gebäude dem Abriss preiszugeben“, kommentiert Heinz Riepshoff vom Bauernhausarchiv das Vorhaben. Allerdings beklagt er eine gewisse „Tendenz bei der Landeskirche“, für Restaurierungsarbeiten auf fehlende Mittel zu verweisen, Neubauten dagegen zu bezuschussen. Dennoch werde er sich um Informationen über ein Sonderprogramm zum Erhalt alter Bausubstanz bemühen.

„Andere Dörfer wären glücklich“

Obgleich dieses Programm seiner Meinung nach auch für nicht unter Denkmalschutz stehende Gebäude aufgelegt wurde, empfiehlt er den Abrissgegnern, sich um einen Denkmalschutz für das Gebäude zu bemühen.

„Andere Dörfer wären glücklich, wenn sie in ihrem Ortsmittelpunkt über ein solches Gebäude verfügen würden“, meint Christiane Palm-Hoffmeister. Sie erinnert an das alte Müllerhaus aus dem Jahr 1735, das sie gemeinsam mit Freunden gekauft und restauriert hat, obgleich sie damals eigentlich nur die Mühle erwerben wollten. Das Müllerhaus sollte ebenfalls für einen Parkplatz abgerissen werden und stand nicht unter Denkmalschutz. Doch der damalige Kreisheimatpfleger Ferdinand Salfer zog mit: „Wenn ihr kauft, sorge ich für den Denkmalschutz.“ Und heute ist das Müllerhaus eines der am meisten fotografierten Objekte im Dorf.

Jochen Voigt und die Familie Plate haben ebenfalls bewiesen, welche Alternativen es zum Abriss gibt. Johann Hüneke verweist auch gerne auf den Spieker bei der Alten Posthalterei in Syke und die Posthalterei selbst, die ebenfalls dem Verfall preisgegeben waren.

Auch Peter Cohrssen, der ehemalige Barrier Ortsbürgermeister, ist gegen einen Abriss. In Sachen Denkmalschutz hat er seine eigenen Erfahrungen gemacht, als er am Dach des von ihm erworbenen ehemaligen Gasthauses Hollwedel Veränderungen vornehmen wollte. Damals habe ihm das Bauamt die Zustimmung wegen der direkten Nachbarschaft zur unter Denkmalschutz stehenden Kirche versagt. „Dieses Argument müsste für das alte Pastorenhaus erst recht gelten“, vermutet er.

Walter Huntemann, ein weiterer ehemaliger Barrier Ortsbürgermeiser, spricht sich ebenfalls gegen einen Abriss aus. Er könne sich gut einen Anbau vorstellen, der den maroden Giebel stützen würde. „Das wäre erheblich billiger als ein Neubau“, vermutet er.

Ähnlich argumentiert auch Klaus Voigt. Er würde einen Anbau an der zur Kirche weisenden Giebelseite empfehlen, um dadurch die Abrisssünden der Vergangenheit zu kaschieren.

Der amtierende Ortsbürgermeister Manfred Nienaber hat bei der Stadtverwaltung bereits nach Plänen zum Barrier Ortskern gefragt.

Was den Abriss-Gegnern Sorgen macht, ist das Tempo, das der Kirchenvorstand anschlägt: Bis zum 15. Januar müsse der Bauantrag gestellt sein, heißt es.

Diese Eile macht viele misstrauisch, denn schon Ende der 60er Jahre wurde die Gemeinde vor vollendete Tatsachen gestellt, als die vordere Hälfte des Hauses abgerissen wurde und einem Asphaltplatz weichen musste. Trotzdem hat das Gebäude einen historischen Wert, es ist von drei Seiten von optischem Reiz und darüber hinaus für viele Menschen in der Kirchengemeinde Barrien mit tief emotionalen persönlichen Erinnerungen verbunden.