Familie Buialo erlebt Weihnachten als Kriegsflüchtlinge in Syke

Von: Michael Walter

Familie Buialo hätte nie gedacht, dass sie Weihnachten als Kriegsflüchtlinge in Syke verbringen müsste. Hintere Reihe: Anzhelika und Anton Buialo umrahmt von Übersetzerin Narine Klinskiy (ganz links) und ihren Gastgebern Joachim und Dorothee Jurries. Vorne die Kinder Nikita, Benjamin und Natan. © Michael Walter

Auf den ersten Blick deutet nichts darauf hin, dass dies für Anton und Anzhelika Buialo und ihre drei Kinder kein gewöhnliches Weihnachten ist. Doch sie feiern Weihnachten in der Fremde. 1700 Kilometer von Zuhause entfernt. Als Kriegsflüchtlinge.

Syke – Die Lichter am stilvoll geschmückten Tannenbaum brennen. Auf dem Tisch stehen Teller mit Plätzchen, Donuts und Berlinern, die Kinder naschen ein paar Pralinen: Auf den ersten Blick deutet nichts darauf hin, dass für die fünfköpfige Familie dieses Weihnachten alles andere als normal ist. Anton und Anzhelika Buialo feiern mit ihren Kindern Natan, Nikita und Benjamin Weihnachten in der Fremde. 1700 Kilometer – auf direktem Weg – von Zuhause entfernt. Als Kriegsflüchtlinge.

„Wir haben’s hier gut!“, betonen sie ausdrücklich. Sie verstehen sich ausgezeichnet mit ihren Gastgebern Dorothee und Joachim Jurrjes. Und die bestätigen das umgekehrt genauso.

Trotzdem kreisen die Gedanken um Zuhause, um den Krieg, um Verwandte und Freunde, die noch dort sind.

Zuhause: Das ist Wyshorod. Eine 30 000-Einwohner-Stadt etwa 20 Kilometer nördlich von Kiew, direkt am Dnjepr. Dort hatten Buialos ihre kleine Wohnung. Anton hat als Verkaufsleiter bei einem Großhändler für Heizungs- und Klimatechnik den Großteil des Familieneinkommens nach Hause gebracht. Anzhelika hat als gelernte Schneiderin dazuverdient.

Keiner wollte es glauben

Als am 24. Februar die russischen Truppen in die Ukraine einmarschierten, war das für sie wie ein Schock. „Keiner konnte fassen, dass es Krieg gab“, sagt Anzhelika. „Es gab im Vorfeld auch keine wirkliche Warnung. Nur Empfehlungen. Dass man seine wichtigsten Dokumente dabeihaben sollte, zum Beispiel. Aber keiner hat das ernstgenommen. Weil es keiner glauben wollte.“

„Zwei Kilometer von uns fielen die ersten Bomben“, erzählt Anton. Kurz darauf zählte er 35 Kampfhubschrauber, die über ihre Siedlung flogen. „Alle sind nach draußen gelaufen. Alle hatten Panik.“ Schlangen an den Geldautomaten und an den Tankstellen. Die Menschen flohen. Buialos auch.

Die erste Nacht verbrachten sie im Keller ihrer Kirche mit etwa 150 anderen. „Am nächsten Tag hat meine Schwester angerufen: Wir fliehen. Kommt ihr mit?“, erzählt Anzhelika. Als draußen an der Kirche Markierungen entdeckt wurden, die sie für Zielmarkierungen hielten, war das der entscheidende Auslöser. „Weg! Bloß weg hier! Keine Ahnung, wohin. Einfach los!“

Ungewissheit, ob Anton als kriegsfähiger Mann durchkommt

In die Slowakei zunächst. Ungewissheit, ob die ukrainischen Grenzer Anton als kriegsfähigen Mann überhaupt durchlassen würden. „Uns war klar: Wenn sie ihn dabehalten würden, bleiben wir alle“, sagt Anzhelika.

Hätte Anton als gläubiger Christ überhaupt eine Waffe in die Hand genommen? – Das ist eine Frage, mit der er sich selbst sehr lange beschäftigt hat. „Um meine Familie zu verteidigen: Ja!“, sagt er. „Ich hätte nicht verweigert.“

Damals kam er gar nicht erst in den Gewissenskonflikt: Als Vater mit drei Kindern wurde er problemlos über die Grenze gelassen.

Von der Slowakei ging es nach 14 Tagen weiter nach Polen. Dort hatte die Familie Kontakt mit einem Mitglied aus ihrer heimischen Kirchengemeinde. Und der informierte sie: In Deutschland gibt es eine Familie, die sie aufnehmen würde. So kamen die Buialos zu Dorothee und Joachim Jurries nach Rehrßen. Das war im März. Und jetzt ist Weihnachten. „Wir hätten nie gedacht, dass es so lange dauern würde“, sagt Anzhelika. „Einen Monat vielleicht. Oder zwei. Dann ist wieder alles gut und wir können zurück nach Hause.“

Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr haben Anton und Anzhelika Buialo aufgegeben

Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr haben Anton und Anzhelika Buialo inzwischen aufgegeben. Wollen sie überhaupt wieder zurück? Oder vielleicht doch auf Dauer hierbleiben? „Vor dieser Frage stehen wir jeden Tag“, sagt Anzhelika. „Wir werden das von den Kindern abhängig machen. Wie sie sich integrieren und einleben können.“ Und sie erklärt: „Wenn man es nüchtern betrachtet, ist die Zukunft für die Kinder hier besser. Zuhause müssten wir auch wieder komplett bei null anfangen. Und es bleibt die große offene Frage, ob es überhaupt möglich wäre, wieder so zu leben, wie vor dem Krieg.“