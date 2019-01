Falsche Polizisten am Telefon: Polizei warnt vor Betrügern

Syke/Bassum/Schwarme - Telefon-Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgeben, sind derzeit im Nordkreis Diepholz besonders aktiv gewesen.

Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag kam es in den Bereichen Syke, Schwarme und Bassum wiederholt zu einer Vielzahl von Anrufen durch falsche Polizeibeamte zum überwiegenden Nachteil von älteren Menschen, teilte die Polizei am Freitag mit.

In den gemeldeten Gespräche drehte es sich darum, dass ein Einbruch in die Wohnung oder das Haus unmittelbar bevorstünde. In allen Fällen forderten die Täter die Opfer massiv auf, Wertgegenstände und Bargeld zu übergeben. In einem Fall kam es zu einer vollendeten Tat, wo den Tätern eine hohe Bargeldsumme ausgehändigt wurde.

Die Polizei des Landkreises weist vor diesem Hintergrund nochmals daraufhin hin, nicht auf diese Telefongespräche einzugehen, das Gespräch zu beenden und die Telefonanrufe umgehend der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Für weitere wichtige Hinweise verweisen die Beamten auf das Online-Angebot unter www.polizei-beratung.de.

