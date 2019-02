Fahrtraining als „Dosenöffner“

Landkreis Diepholz - Die wichtigste Information zuerst: Beim Senioren-Fahrseminar (Sefa) geht es nicht darum, älteren Menschen den Führerschein abzunehmen. „Da wird auf keinen Fall was weggenommen“, versichert Weyhes Seniorenbeirats-Mitglied Helmut Ehrichs. Seit 2013 werden im Landkreis Diepholz spezielle Fahrtrainings für ältere Menschen ab 65 Jahren angeboten. Sie sind praktisch das Gegenstück zu den Fahrtrainings für junge Fahranfänger (Jufa).

Denn: Senioren und Jugendliche gehören zu den Risikogruppen im Straßenverkehr, erklärt Wolfgang Nogga, Fachdienstleiter für den Bereich Straßenverkehr im Landkreis. Dabei verweist er auf die Unfallstatistik, in der neben den Jugendlichen regelmäßig mindestens 20 Prozent der Beteiligten im Seniorenalter seien.

Grund genug für die Verkehrswachten, die Polizei, den Kreis-Seniorenbeirat und die Fahrschulen des Landkreises, sich zusammenzutun und ein freiwilliges Training für Ältere anzubieten.

Mit Erfolg, wie Koordinator und Fahrschullehrer Marco Niemann unterstreicht. Hunderte Senioren seien vergangenes Jahr erreicht worden. Darüber hinaus habe es „großen Widerhall in Niedersachsen uns sogar bundesweit gegeben“, so Nogga. Andere Landkreis würden unter dem Namen „Fit im Auto“ ähnliche Kurse anbieten.

Der Ablauf der Trainings, die in Diepholz, Sulingen, Bassum, Syke und Dreye angeboten werden, ist dabei gleich. Nach einer Einführung und einer Besprechung der möglicherweise neu hinzugekommenen Verkehrsregeln teilen sich die bis zu zwölf Teilnehmer starken Gruppen auf. Sechs Senioren verteilen sich auf zwei Autos für ein Training auf dem Übungsplatz. Für die anderen geht es mit den Fahrlehrern in den Straßenverkehr. Letztere sind erst einmal nur stumme Mitfahrer. Wichtig sei die Rückmeldung der Freunde und Mitfahrer auf der Rückbank, erklären Nogga und Niemann. Es gehe darum, Sicherheit zurückzugewinnen. Die Kurse würden hier praktisch als „Dosenöffner“ fungieren, so Niemann.

Ein Fahrtraining kostet 30 Euro und kann auch als Gutschein verschenkt werden. Das nächste Seminar ist am 7. März in Dreye. Ab März ist auch eine Online-Anmeldung möglich. ls

