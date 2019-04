Auf in den Fahrradsommer: 39 Touren für Gemütliche und Hartgesottene

Vorbildlich behelmt machen sich Kathrin Wilken, Suse Laue und Ilsemarie Hische (von links) auf in den Syker Fahrradsommer.

Syke - Von Detlef Voges. Kathrin Wilkens Augen leuchten, wenn sie vom Syker Fahrradsommer 2019 spricht. Im Rathaus zuständig für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing, fällt auch das Pedal-Event in ihr Ressort. Gerade ist das Programm erschienen.

Wie lange gibt es ihn eigentlich schon, diesen Fahrradsommer? Bürgermeisterin Suse Laue und Kathrin Wilken wissen es selbst gar nicht so genau. Sie vermuten, seit der Einführung des Festivals Jazz Folk & Bike vor 17 Jahren. Fest steht: Der Fahrradsommer hat sich zu einem ähnlichen Erfolgsmodell entwickelt wie das Angebot des Musikvereins JFK. Und bei beiden dreht es sich ja auch irgendwie ums Rad.

2005 erhielt Syke den Landestitel der fahrradfreundlichsten Kommune in Niedersachsen. Das verpflichtet. Also hat sich die Stadt auch 2019 mit dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), der Gästeführung und dem Kneipp-Verein kompetente Radfahrexperten ins Boot geholt. Zusammen bieten sie 39 Touren an. Der TSV Okel, der TSV Barrien und der TSV Ristedt komplettieren das Programm.

Die umfangreichste Offerte bietet der ADFC mit 24 Touren. Darunter das ganze Spektrum. Lange Touren für die Harten und kürzere für die Gemütlichen. Wer was wählt, steht mitunter aber in den Sternen. Kathrin Wilken rechnet jedenfalls mit Überraschungen. Aus Erfahrung. Im vergangenen Jahr hätten sich zu einer Veranstaltung 15 Leute angesagt, gekommen seien aber fast 100, sagt die Tourismusbeauftragte.

Ob so viele nach Dötlingen wollen, bleibt die Frage. Die 75 Kilometer lange Tour am Sonntag, 28. April, hat es jedenfalls in sich, ist nichts für Sonntagsfahrer. Eine flotte Geschwindigkeit von durchschnittlich 18 bis 20 km/h erwartet die Teilnehmer.

Nur 45 Kilometer lang ist die Rapstour am 4. Mai. In der Ausschreibung ist von einem moderaten Tempo die Rede. Eine gemeinsame Tour des ADFC Bremen und des ADFC Syke durch die schöne Syker Geest. Vorbei an leuchtend gelben Rapsfeldern.

Allergiker sollten da doch vielleicht eher auf die gemütlichen Feierabend- oder Abend-Touren zugreifen – Touren von bis zu 30 km.

Vom 25. Mai bis zum 13. Juni lädt Syke zum Stadtradeln ein – für einen lohnenden Zweck: ein gutes Klima.

Am 21. Juli wird am Hohen Berg der Syker Reisegarten eröffnet. Wer möchte, kann mit dem Rad kommen.

Am Mühlentag (10. Juni) und am Tag des offenen Denkmals (8. September) sind die Ziele thematisch angedeutet: Von Mühle zu Mühle und Denkmal zu Denkmal. Die Länge der Touren reicht von 60 bis 80 Kilometern.

„Nur“ etwa 50 Kilometer misst die Milch-Bier-Honig-Tour am 13. Juli. Sie ist neu im Programm. Auch diese Tour lässt die Richtung erahnen: Die Besichtigung von Molkerei, Imkerei und Brauerei.

Ebenfalls neu: Eine Fahrt am 23. Juni von Bremerhaven nach Cuxhaven. Alles mit dem Fahrrad? Nein, bis Bremerhaven geht es im Zug. Von dort aber mit dem Rad bis Cuxhaven. Etwas für Hartgesottene! Eine mittelschwere Fahrradtour, die den Fahrern eine gute Grundkondition abverlangt.

Ins beschauliche Fischerhude geht es am 11. August. Ein flotter Pedalritt von immerhin 100 Kilometern. Dafür entlohnt ein Besuch im schönen Otto-Modersohn-Museum.

Das Team der Gästeführung bleibt vor Ort, besucht am 26. Mai den Landsitz Wachendorf und und schaut sich mit den Radlern die dortige Ausstellung „Kunst-Zeug-III“ an. Auch der Kneipp-Verein verweilt in heimatlichen Gefilden, steuert aber auch Bremen und Bad Zwischenahn an. Moderate Touren, die sich auch die Vereine vorgenommen haben.

Für den 9. Juni lädt der TSV Barrien speziell zum 46. Volksradfahren ein.