Junger Räuber bedroht 60-Jährigen mit Messer - Polizei fahndet mit Foto und Phantombild

Syke - Ein 60 Jahre alter Mann ist am Donnerstag um kurz vor Mitternacht in Syke überfallen worden. Der Mann hatte zu Fuß eine Gastronomie an der Herrlichkeit verlassen und wurde in Höhe eines Schnellrestaurants von einem jungen Mann auf einem Fahrrad angesprochen. Das teilte Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing am Freitag mit.

Nach einem kurzen belanglosen Gespräch gingen beide dem Sprecher zufolge auseinander. Wenige Minuten später trafen beide Männer demnach an der Straße „Hachedamm“ erneut aufeinander. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann wurde als circa 1,75 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Laut der Angaben der Polizei hatte er eine auffällig heller Gesichtsfarbe, hielt unvermittelt ein Messer vor und forderte PIN und Scheckkarte.

Der körperlich überlegene 60-Jährige wehrte sich, schubste den Räuber von sich und brachte sich unverletzt in Sicherheit, berichtet Thomas Gissing weiter. Eine sofortige Fahndung der Polizei Syke nach dem Räuber blieb erfolglos. Mithilfe eines Phantombilds sucht die Polizei Syke nach Informationen zu dem Vorfall, den Täter und dessen mutmaßliches Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter Telefon 04242/9690 entgegen.