Arztpraxis von Ann-Kathrin Bicker und Piet Lueßen zieht nach Barrien

Syke - Von Michael Walter. Ihre Patienten wissen es schon eine ganze Weile: Die Hausarztpraxis von Ann-Kathrin Bicker zieht im Frühjahr um. Neues Domizil ist ab dem 1. April die Glockenstraße 7 in Barrien.

Genau ein Jahr zuvor hatte die 34-jährige Allgemeinmedizinerin die Praxis an der Hermannstraße als Nachfolgerin von Wolf-Jürgen Schwithal übernommen. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Praxis nur übergangsweise in den alten Räumen bleiben würde. Schwithals wohnen im gleichen Haus. Jetzt möchten sie die Praxisräume im Erdgeschoss selbst nutzen.

Eine neue Praxis musste also her. „Das war gar nicht so einfach“, sagt Piet Lueßen. Er ist offiziell der Betreiber. Ann-Kathrin Bicker ist bei ihm angestellt und führt die Praxis als Zweigstelle seiner eigenen in Heiligenrode. „Wir wären eigentlich gern in der Stadtmitte geblieben. Aber da war nichts zu finden.“ Geliebäugelt hatte Lueßen mit dem leer stehenden ehemaligen chinesischen Restaurant an der Ecke B 6 / Mühlendamm oder mit der ehemaligen Videothek ein Stück weiter. Aber das eine hätte nicht funktioniert, das andere gar nicht zur Verfügung gestanden, sagt er.

„Das Haus an der Glockenstraße war das einzige, das unsere Kriterien erfüllt hat“, erzählt Lueßen: „Nah an der B 6, Parkplätze vor Ort und nicht weiter als anderthalb Kilometer Luftlinie vom alten Standort entfernt.“

Gefunden habe er das Haus eher zufällig im Internet, als es zum Verkauf angeboten wurde. Und nein: Die Praxis zieht nicht ins Alte Pfarrhaus ein, wie es gerüchteweise bereits die Runde macht, und auch nicht in die frühere Gaststätte Zur Börse, sondern zwei Häuser weiter, direkt gegenüber vom Hallenbad. Direkt dahinter schließt sich der Parkplatz bei der Sporthalle an. „Den können wir mitbenutzen“, sagt Lueßen. „Er soll noch ein bisschen erweitert werden, und zehn Stellplätze können wir auch noch auf unserem eigenen Gelände schaffen.“

+ Auch Ärztinnen werden manchmal krank. Deshalb konnte Ann-Kathrin Bicker am Mittwoch nicht selbst beim Pressegespräch zum Umzug ihrer Praxis dabei sein.

Das Gebäude stammt von 1848 - das besagt zumindest eine Inschrift im Fachwerk. Unterlagen darüber gibt’s laut Lueßen nicht. Bewohnt ist es schon eine ganze Weile nicht mehr. Die Stadt hatte ein Vorkaufsrecht darauf. Darauf hat sie unter der Bedingung verzichtet, dass Lueßen das alte Haus nicht abreißt, sondern es erhält. Und mit dieser Zusage hat er es gekauft. „Für 130. 000 Euro“, sagt er. „Das ist aber im Verhältnis zu den Renovierungskosten eher ein Trinkgeld.“

Das Wort Renovierung wirkt da allerdings glatt untertrieben. Ein nur zu gut wissendes Lachen blitzt aus Lueßens Augen. „Als ich die Räume das erste Mal mit meinem Architekten besichtigt habe, war sein ganzer Kommentar: ,Und du willst hier am 1.4. eröffnen? - Lustig!’“

Zweiter Arzt gesucht

Inzwischen ist der 44-Jährige zuversichtlich, dass sich dieser Termin halten lässt. Im Moment haben im Erdgeschoss noch die Handwerker das Sagen. Das Erdgeschoss ist komplett entkernt worden und wird gerade wieder neu aufgebaut. Auf 215 Quadratmetern entstehen Empfangsbereich, Wartezimmer, Behandlungszimmer, ein kleines Labor und Nebenräume. Auch das alte Tor in der Südfassade wird wieder hergestellt: Als große Glastür, die der Haupteingang sein wird. Im Dachgeschoss wären noch einmal 150 Quadratmeter ausbaubar. Das bleibt aber zunächst lediglich eine Option für die nächsten Jahre. Auch Dach und Fassade bleiben weitgehend im jetzigen Zustand. „Lediglich ein paar Schönheitsreparaturen, aber das war’s erst mal“, sagt Piet Lueßen.

Auch so bietet die neue Praxis genügend Platz für einen zweiten Arzt. „Den haben wir aber noch nicht gefunden“, sagt Lueßen. Aber er sucht. Arbeit gebe es genug.

Die letzte Woche im März wird Ann-Kathrin Bickers Praxis an der Hermannstraße nur eine Art Notversorgung anbieten können, sagt Lueßen. Den Freitag hätte sie laut Plan dann ganz geschlossen. Über das Wochenende erfolgt der Umzug, und dann lückenlos die Neueröffnung.