Fachtag Demenz für den Landkreis Diepholz im Syker Theater

Von: Florian Adolph

Vernetzung und Austausch wollen die Vertreter vom Landkreis Diepholz, Pro Dem und der Stadt Syke mit dem Fachtag Demenz anregen. © Florian Adolph

Deutschlandweit können sich noch Ärzte, Fachkräfte, Ehrenamtliche und all jene, die beruflich mit Demenz zu tun haben, bis zum 22. September anmelden.

Syke – „Jeder kennt heute jemanden mit Demenz“, sagt die Kreisrätin des Landkreises Diepholz Ulrike Tammen. Deshalb wirbt der Landkreis für den Fachtag Demenz, der am Dienstag, 10. Oktober, von 9 bis 17 Uhr im Syker Theater (La-Chartre-Straße 1) stattfinden wird.

Der Fachtag ist nicht gedacht für die Betroffenen der Krankheit oder ihre Angehörigen, betont Tammen im Pressegespräch. Zielgruppe sind diejenigen, die beruflich oder ehrenamtlich mit Demenz zu tun haben. Auf die verschickten Einladungen haben sich bereits etwa 100 Ärzte, Fachkräfte und ehrenamtlich Engagierte angemeldet. Weitere Gäste aus allen relevanten Bereichen sind aber noch erwünscht.

„Wir wollen an diesem Tag zur Vernetzung motivieren und Informationen liefern – zu Demenz und den Strukturen, die es bereits gibt“, erklärt Lilja Helms vom Verein Pro Dem das Ziel des Fachtages. Auf dem Programm stehen viele Vorträge von namhaften Experten. So greift Helms exemplarisch das „Demenz-Update“ von Prof. Dr. Thomas Duning aus dem Programm hervor, in dem dieser über den aktuellen Stand der Dinge zu der Krankheit aufklären wird.

Fast alle Referenten werden des Weiteren Info-Stände im Foyer haben, an denen es zu einem Austausch unter den Fachkräften kommen kann. Bei den Ausstellern vor Ort können unter anderem der Alterssimulationsanzug „Gert“ sowie ein Demenz-Parcours ausprobiert werden. Außerdem werden die Beratungsstellen des Landkreises vorgestellt.

Weitere Informationen:

Wer am Fachtag Demenz teilnehmen möchte, kann sich bis zum 22. September online anmelden unter: www.diepholz.de/anmeldung-demenzfachtag. Dort findet man auch den Flyer mit dem Veranstaltungsprogramm. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Ermäßigte Gebühr: 9 Euro, für Menschen mit Behinderung, Ehrenamtliche, Schüler und Studenten (Nachweis erforderlich). Es handelt sich um eine anerkannte ärztliche Fortbildung, für die es sechs Fortbildungspunkte gibt.