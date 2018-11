Zeugenaufruf schlägt hohe Wellen: Verunsicherung nach Vergewaltigungs-Post

Gessel - Ein Post in einer Syker Facebook-Gruppe hat am späten Donnerstagabend für Verunsicherung und Aufregung gesorgt.

Unter dem Titel „Zeugen gesucht!!!“ erklärte ein Gruppenmitglied, dass sich beim Waldstück zwischen Gessel und Ristedt – gemeint war wohl der Bereich rund um den Ristedter Kirchweg – die Vergewaltigung eines Mädchens ereignet habe.

Auch wenn das Posting bereits am frühen Freitagvormittag wieder gelöscht wurde, schlug die Aussage hohe Wellen und verbreitete sich in Windeseile über die sozialen Medien. Viele Eltern sorgten sich um die Sicherheit ihrer Kinder.

Polizei bestätigt aber Ermittlungen

Eine Nachfrage der Kreiszeitung bei der Polizeiinspektion in Diepholz brachte am Freitagvormittag zumindest etwas Licht in die Angelegenheit – und machte deutlich, dass die Sorge vor einem unbekannten Sexualtäter im Waldgebiet unbegründet ist.

Polizeisprecherin Sandra Franke bestätigte zwar, dass es tatsächlich am Donnerstag die Anzeige eines Sexualdelikts gegeben habe. Die Ortsangabe Ristedt/Gessel allerdings habe sich als falsch herausgestellt und sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Zudem handele es sich bei dem Opfer nicht um ein Kind, sondern um eine 17-Jährige. „Wir sind noch dabei, die Hintergründe zu ermitteln“, betonte Franke.

fj

Rubriklistenbild: © dpa Archivbild