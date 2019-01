Europäisches Wirtschaftsabitur an BBS

Das Exzellenzzertifikat

+ © Anke Seidel Die BBS ist akkreditiert. Darüber freuen sich (v.l.) Birgit Struthoff, Ute Schmitt und Horst Burghardt. © Anke Seidel

Syke - Es ist ein Exzellenzzertifikat: Besonders motivierte Schüler des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft an der BBS Europaschule Syke können künftig - zusätzlich zu ihrem Abitur - das Europäische Wirtschaftsabitur erwerben, das European Business Baccalaureate Diploma, kurz EBBD. Möglich ist das, weil die BBS seit gestern über die Akkreditierung als EBBD-Schule verfügt. Als Vertreterin der Europäischen Gesellschaft für das Europäische Wirtschaftsabitur überreichte Ute Schmitt das Zertifikat an Birgit Struthoff, Leiterin des Beruflichen Gymnasiums, und an BBS-Schulleiter Horst Burghardt.