Der Extrem-Botaniker

Jürgen Feder referiert im Kreismuseum

+ Experte Jürgen Feder ist am 25. Januar auf der Bauerndiele im Kreismuseum zu Gast.

Syke - „Blick über den Gartenzaun mit Extrem-Botaniker Jürgen Feder“ - unter diesem Titel steht ein Vortrag am Freitag, 25. Januar, um 19 Uhr auf der Bauerndiele im Kreismuseum in Syke. Es handelt sich um eine Veranstaltung in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Gartenkunst und Gartenkultur.