Exhibitionist belästigt Frau in Syke – Zeugen halten ihn fest

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Polizei in Syke sucht nun nach der betroffenen Frau und weiteren Zeugen. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Mann hat sich am Nikolaus-Tag vor einer Frau in Syke entblößt. Zeugen konnten ihn festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Frau wird nun gesucht.

Syke – Vorfall am Nikolaus-Tag: Wie die Polizei berichtet, traf eine Frau in Barrien, Diekhus, auf einen Exhibitionisten. Der Mann soll sich vor der völlig überraschten Frau plötzlich entblößt haben. Daraufhin ergriff er die Flucht. Zwei Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, schritten ein und hielten den Exhibitionisten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die unbekannte Frau, die geflüchtet war, wird nun von der Polizei als Zeugin gesucht und gebeten, sich zu melden. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Rufnummer 04242 / 9690 zu melden.

Exhibitionist entblößt sich vor Frau in Syke: Weitere Meldungen

Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die sogenannten „Reichsbürger“ gelungen. Deutschlandweit kam es zu Festnahmen – auch in Niedersachsen. In Niedersachsen zähle die Reichsbürger-Szene etwa 900 Personen, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums in Hannover.

Im Landkreis Rotenburg ist eine Geburtstagsfeier eskaliert. In Visselhövede wollte die Polizei zunächst einer Ruhestörung nachgehen. Am Ende waren zwei Polizisten verletzt.